Jak vypadají Vánoce za mřížemi? Vězni často nepřijdou ani o dárky

Někdy to může být zdánlivá hloupost jako drobná krádež či suvenýr v podobě chráněné květiny, jindy ty nejzávažnější zločiny. Vraždy, obchod s lidmi, drogy. I to dostává Čechy v zahraničí za mříže. Jsou jich stovky ročně.

"Víme o 534 případech zadržených Čechů v zahraničí," řekla Zuzana Štíchová, mluvčí ministerstva zahraničí. Kdy je kdo propuštěn, ministerstvo neeviduje. Spolu se zadrženými v minulých letech ale více než tisícovka Čechů Vánoce v zahraniční base stráví.

Mohou na to vzpomínat rádi, stejně jako zkušený recidivista Vladimír Jaroš. Loni seděl v Německu. "Všichni dostávají balíky. Jako prase, balíky, všechno co potřebuješ," popsal. Štědrovečerní večeře je prý bohatá. Řízek a salát může být, ale podmínka to není.

Nejčastěji "sedí" Češi v Británii, Rakousku a v Německu. Už několikáté Vánoce tráví v zahraničním vězení nejznámější zadržený Čech Radovan Krejčíř. V Jihoafrické republice si od roku 2013 odpykává 35 let za pokus o vraždu, únos a obchod s drogami. Usiluje ale o návrat do České republiky.



K přesunu domů se upíná i Tereza Hlůšková, kterou v Pákistánu zadržují kvůli pašování kokainu. V tamním vězení je druhé Vánoce.



Vánoce se slaví i v českých věznicích. Přestože odsouzení nemohou být se svými blízkými, o tradiční štědrovečerní večeři, tedy řízek s bramborovým salátem, nepřišli. Navíc pečou i cukroví. "Cukroví není jen pro vlastní potřeby, vězni pečou i pro dětský domov a azylový dům v Praze," popsala psycholožka Netíková Pavlína.

Kromě cukroví na stole si vězni potrpí i na vánoční výzdobu. Nade dveřmi mají věnec, u lustru jsou papírové řetězy a nechybí ani stromek. Dají si i tradiční štědrovečerní večeři a sledují televizi.

Na řízku s bramborovým salátem si pochutnají i na Pankráci. Například na Mírově jsou momentálně veškeré aktivity omezené kvůli černému kašli. "Máme tu fotbálek, ping pong," popsal vězeň Petr. A aby odsouzení nespolkli kost, dostanou na Štědrý večer krkovici.