Jak vyslovit jméno malého Muska? Rodiče se neshodnou a mají problém

Příběh jména syna miliařdáře Elona Muska a zpěvačky Grimes se znovu zamotal. Poté, co novopečená maminka vysvětlila, co jméno X Æ A-12 znamená, se fanoušci radovali, že tak neobvyklé není, jen jde o šifru. Jenže teď se rodiče neshodli na tom, jak se vyslovuje.

Jak mu budou asi říkat spolužáci? A jakou zdrobnělinu vymyslí tetičky? Nebojíte se, že to jméno všichni učitelé zkomolí? Takové otázky zaplavily sociální sítě podnikatele Elona Muska a jeho partnerky, zpěvačky Claire Elise Boucherové, která vystupuje pod pseudonymem Grimes.

Maminka malého Muska se proto rozhodla vysvětlit, co jméno X Æ A-12, které dali svému synovi, vlastně znamená. Na další dotazy přidala také správnou výslovnost. "Je to prostě X, jako to písmeno X. Potom A. I., jako byste řekli písmeno A a pak I (v angličtině vyslovováno "ej" a "í" - pozn. red.)," napsala na instagramu.

Jenže se asi na výslovnosti nedohodla se svým přítelem, který v podcastu herce a komika Joea Rogana udal úplně jinou. Shodli se jen na první části s X. "Æ se vyslovuje Ash a pak A-12, tím jsem přispěl já," prohlásil s tím, že většinu jména vymyslela jeho partnerka.

Šťastní rodiče ale mohou mít s přízviskem daleko větší problém, než že se neshodnou na jeho výslovnosti. V Kalifornii, kde žijí, totiž mohou jména obsahovat pouze 26 písmen, které tvoří anglickou abecedu. Informoval o tom americký portál CNN.

Prozatím se ale radují z příchodu prvního společného potomka, i když pro Muska už celkem šestého. "Vlastě si myslím, že je lepší, když jste starší a máte děti. Dokážete to víc ocenit. Děti jsou skvělé," doplnil 48letý miliardář v podcastu.