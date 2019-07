Jak využít zbytky z vaší grilovací párty? Připravte si Caesar salát!

Dogrilovali jste, ale pořád vám zbyla spousta jídla a vy nevíte co s ním? Nevěste hlavu, spousta věcí se dá využít i později a byla by velká škoda jídlo vyhazovat. Ač se to nezdá, z různých zbytků můžete připravit i kvalitní oběd na další den. Dámy jistě ocení tento recept na Caesar salát!