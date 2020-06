Jak vyzrát na bytovou krizi? Pětina Čechů je ochotná bydlet s tchyní!

Česko už se dlouho potýká s bytovou krizí. A lidé ji řeší i tak, že bydlí vícegeneračně - s rodiči či prarodiči. Myšlence života s blízkými se nebrání dokonce dvě třetiny Čechů. A pětina by byla ochotná bydlet i s tchyní, kdyby na to přišlo.

"Třináct procent Čechů řeší bytovou krizi bydlením ve více generacích. Takové myšlence se ale nebrání ani značná část ostatních a bydlení s někým mimo nejužší rodinu by si dokázalo představit 65 % respondentů, kteří nebydlí vícegeneračně. Nejčastěji by to přitom byli vlastní rodiče, s rodiči partnera či partnerky by bydlela pětina," píše se v průzkumu, který si nechala ještě před koronakrizí vypracovat Skupina Moneta. Šetření agentury Ipsos se zúčastnilo tisíc respondentů ve věku 18 až 99 let.

"Vícegenerační bydlení je jedním ze způsobů, jakým Češi před nouzovým stavem reagovali na chybějící byty. Ve většině případů se přitom jednalo o trvalé řešení, podle respondentů průzkumu je totiž takové bydlení výhodné. Realitní trh se ale během posledních několika měsíců razantně proměnil a zpřístupnil řadu obytných prostor, které byly určené pro krátkodobé pronájmy zejména turistům. Vlastní bydlení by tak nyní mělo být přístupnější," myslí si Zuzana Filipová z Monety.

S kým jsou Češi ochotní bydlet:

Zhruba dvě třetiny Čechů jsou ochotny bydlet s někým dalším vyjma nejužší rodiny. Nejčastěji, ve 40 %, se jedná o vlastní rodiče, 21 % by ale bydlelo i s rodiči partnera či partnerky.

"Asi není překvapením, že muži jsou společnému bydlení s rodiči druhého partnera otevřenější než ženy. Projevuje se zde stereotypní nesoulad mezi generacemi, zejména mezi snachou a tchyní, který muži v takové míře neřeší,“ tvrdí Filipová.

Do ochoty bydlet se vzdálenějšími členy rodiny se velmi výrazně promítá věk. Zatímco mladí s tím veskrze nemají problém, spolu s přibývajícími léty ochota poměrně výrazně padá. Zcela proti sdílení bytu či domu je tak 42 % lidí nad 55 let, ale jen 14 % mladých mezi 18 a 26 lety.

"Pro rodiče často není žádoucí, aby s nimi bydlely jejich dospělé děti, a tak jim k osamostatnění pomohou třeba tím, že jim půjčí,“ uvádí Filipová.

Ochota rodičů pomoct dětem s bydlením:

Na byt jsou potomkům ochotny půjčit tři pětiny rodičů. Rodiče by ale v případě potřeby pomohli i tak, že by za hypotéku dětem ručili vlastní nemovitostí, vzali si s nimi společnou hypotéku nebo si dokonce sami na bydlení pro další generaci půjčili.