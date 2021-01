Jak vyzrát na nejdepresivnější den v roce? Zvládnete díky našemu návodu

Třetí pondělí v lednu je den zlomu. Radost z vánočních svátků už se vytratila, do hřejivého jara je daleko, přívaly sněhu a ledu nám komplikují život a mnozí si začínají uvědomovat, že novoroční předsevzetí asi i letos přijde vniveč. Není proto divu, že právě tento přelomový termín se stal dnem, který je hlavně v anglosaských zemích označován jako nejdepresivnější.

Kde vlastně se Modré pondělí vzalo? Odborníci se tomuto termínu vysmívají s tím, že mluví jen o jarním, případně podzimním období, které kvůli nedostatku denního svitu mohou přispívat k depresivním pocitům. Autorství Modrého pondělí z roku 2005 se přičítá Cliffu Arnallovi, který byl v té obě lektorem v Centru celoživotního vzdělávání na univerzitě v britském Cardiffu.

Jeho úmyslem ale nebylo to, co se z Modrého pondělí později stalo. Chtěl svým klientům jen vytyčit určitý bod zlomu, od kterého by se měli dívat do budoucnosti s větším optimismem. A později byl dost nešťastný, když viděl, jak si labilní lidé pouštějí k tělu negativní informace spojované s "nejdepresivnějším dnem roku", mnozí propadají úzkosti, tísni či dokonce skutečným depresím.

Aby člověk ve zdraví "přežil" toto přelomové období, kdy si začíná uvědomovat, že možná selhal ve svých předsevzetích, plánech a cílech, stačí pár základních kroků. Pomoci může hlavně to, když si uvědomí, že to není poprvé, kdy mu něco nevyšlo. A určitě to také není naposledy.

Druhým krokem by mělo být podle psychologů přeplánování vytčeného cíle – zkrátka stanovit si lépe dosažitelný, který víc odpovídá schopnostem jedince. Nemusí zrovna přestat kouřit, postačí, když to prozatím jen omezí. Nemusí zhubnout o XY kilogramů do jednoho měsíce, do jara to určitě bude také dobrý výsledek. Přestat pít alkohol nebo skoncovat s jinou závislostí ze dne na den také není úplně snadné, ale je možné toho dosáhnout s pomocí lékařů, které člověk vyhledá.

A co může pomoci zbavit se jen pocitu, že dnešek stojí "za starou bačkoru"? Podle možností je dobré jít třeba na procházku a užívat si toho, že o Vánocích nám sníh zoufale chyběl, ale teď už konečně nachumelilo. Nebo si pustit známou filmovou komedii, případně uvařit jen tak pro sebe jídlo, které člověk miluje, nebo se začíst do oblíbené knížky z dětství. Zkrátka udělat něco, co člověka potěší, vyrobit si z Modrého pondělí "sváteček" podle vlastního gusta.

