Jak zabalit dárky snadno, levně a rychle? Máme pro vás několik tipů!

Vánoce přijdou už za pár dní a dost lidí ještě nemá zabalené dárky. "Lidé na Vánoce nemusí kupovat nové obalové a jednorázové materiály. Ale můžou na balení používat věci, které už mají doma," podotkla Michaela Nedvědová, organizátorka projektu Zpomal Vánoce z Greenpeace. Cílem projektu bylo také přivést lidi k upcyklaci, což je přeměňování odpadu v nové materiály či produkty, jako například do starých novin zabalit dárek.

To, že kupovat balicí papír každý rok není úplně ekologické, je známý fakt. Při ekologickém balení vánočních dárků se dá ale i ušetřit, v této době je každá koruna dobrá. Babičky většinou schovávají balicí papíry na příští rok. To je sice varianta, kterou dost lidí nemusí, ale přesto je účinná. Nebo dárky můžete zabalit do starých novin a časopisů. "Dozdobit se to dá pak přírodními materiály, které najdete v lese. Třeba nějakou malou větvičkou nebo šiškou," dodává Nedvědová.

Mnohem lepší variantou jsou ale dárkové taštičky, které se dají každý rok znovu použít. Pokud dárkové tašky nemáte, nemusíte je kupovat. Můžete je totiž vyrobit doma v podstatě z čehokoliv. "Ideální na to jsou například staré kalendáře, ve kterých spousta lidí má hezké obrázky a neví, co s nimi," doporučila Nedvědová.

Taštičky se dají udělat také z jakýchkoliv papírů, které máte doma, třeba ze starých časopisů nebo pomalovaných papírů od vašich ratolestí. Vytvoříte si originální taštičku a ušetříte peníze i životní prostředí. Návod od Greenpeace, jak originální obal na dárek vyrobit, najdete ve videu.

Letos si díky koronaviru mnoho Čechů pořídilo šicí stroje, aby na nich mohli vyrábět roušky. Stroje se dají také využít k výrobě obalů na vánoční dárky. Taková taška z látek, které vám doma zbyly z šití, může dobře posloužit jak pod stromeček, tak i po svátcích na nákupy.

Jednou z variant ekologických Vánoc také je, že se dárky nemusí balit vůbec. S tím ale lidé většinově nesouhlasí. "Podle mě k Vánocům patří překvapení a ta radost z rozbalování dárků," dodává Nečasová. Ale existuje varianta, že se dají všechny dárky pod stromeček a pokryjí se zmačkanými už použitými papíry, a pak ty dárky pod těmi papíry můžou děti hledat.

Dárky se dají také balit samy do sebe. Tzv. dárek v dárku je poměrně kreativní a člověk může být pak překvapený hned dvakrát. Například do svetru zabalit nějakou kosmetiku. S dárky se musí pak ale zacházet opatrně, nebo nesmí být křehké. Balení dárků je poměrně velké téma. Ale hlavní je také kupovat dárky, které skutečně lidé využijí a které je potěší.