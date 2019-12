Bývalý přednosta kliniky v Ostravě promluvil. Dalo se útoku zabránit?

K útoku v ostravské nemocnici se vyjádřil i bývalý zaměstnanec David Feltl, který dlouhodobě působil jako přednosta onkologické kliniky. Lékaři jsou podle něj na krizové situace trénovaní, lepší zabezpečení by ale vedlo k dlouhým frontám a nepříjemným kontrolám.

Feltl celých 11 let vedl Onkologickou kliniku v ostravské fakultní nemocnici, její chod a zabezpečení tak dobře zná. "Kamerové systémy jsou na exponovaných místech, u přístupů na lůžková oddělení, zejména dětská, jednotky intenzivní péče a další křehké pacienty. Jsou chráněni čipem, videotelefonem či zámkem," popsal.

Naopak ambulance a většina lůžkových oddělení zůstávají otevřená a vedení nemocnic se je snaží zlidštit, aby v nich pacienti necítili takovou úzkost. "Je to ovšem za tu cenu, že tam nemáte žádné bezpečnostní rámy a jiná opatření. Je to něco za něco," uvedl Feltl.

Zdravotnický personál absolvuje různá školení a cvičení pro krizové situace. Podle Feltla se ale reálně na podobný útok připravit nedá. "Pokud přijde na ambulanci ozbrojený pacient a začne střílet, tak tam nemáte nejmenší šanci. Musíte se prostě schovat a doufat, že se netrefí do vás," sdělil.

Po útoku se vyrojily otázky, zda by nebylo možné nemocnice lépe zabezpečit. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, ministra vnitra Jana Hamáčka ani premiéra Andreje Babiše ale neexistuje žádné řešení, které by nenarušilo plynulý chod nemocnice a tím neohrozilo zdraví pacientů.

"Jediné, jak by se dalo situaci tak na 90 procent zabránit, by bylo přeměnit nemocnice na letištní kontroly. To znamená nainstalovat všude rámy, detektory... V tom případě vám ale zkolabuje zdravotní péče," vysvětlil Feltl s tím, že pak se budou stát dlouhé fronty a pacient s akutními problémy se nemusí dostat k lékaři včas.