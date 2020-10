Jak zatočit s hraboši? Pomůže obyčejné bidýlko pro dravce!

Na polích často chybí stromy a keře, a to způsobuje problémy. Jedním z nich je přemnožení hrabošů, kteří ničí úrodu. Hraboši jsou momentálně přemnožení hlavně v Čechách, na Moravě už je situace lepší.

Obrovské množtví hrabošů bylo ještě v září, a to hlavně v Královéhradeckém a Karlovarském kraji. „S přicházející zimou by se měl jejich počet snižovat, ale kolik hrabošů přežije do jara, bude záležet i na tom, jaká budenadcházející zima,“ řekl zoolog Josef Suchomel. Podle něj by mělo v příštím roce být o něco méně.

Tuhá zima ale není to jediné, co může snížit jejich počet. Loví je hlavně dravci, kteří na ně číhají většinou ze stromů. "Stromy jsou přirozeným krytem pro dravce a umožňují jim najít vyvýšené místo, ze kterého lépe vidí svůj cíl," okomentoval arborista Jiří Rozsypálek.

Jenže chvíli trvá, než stromy a keře vyrostou, a tak se nabízí jiné prozatímní řešení. Zemědělci můžou na pole nainstalovat do země dřevěné kůly ve tvaru T, které strom docela dobře zastoupí, než ten doroste do dostatečné výšky. Tato bidýlka pak můžou ochránit i mladé stromy před přetížením z těžkých dravců.

"Právě jsem jeden z těch kůlů instaloval a už několikrát jsem na něm viděl sedět poštolku," sdělil zemědělec Sebastian Ehl. "Chtěl bych vysázet stromy, které jsou určitě lepší než bidýlka, ale trvá to podstatně déle," dodal.

A může opravdu výsadba stromů a pořízení bidýlka pro ptáky pomoci v boji s hraboši? Podle odborníku ano. "Krajině to určitě pomůže. Výsadbou stromů u polí by se situace mohla zlepšit až o 20 až 30 procent," řekl arborista Rozsypálek. Například jedno káně přezdívané myšilov dokáže za den ulovit sedm až deset hrabošů a jediná sova za rok uloví až tisíc hlodavců.

Když zemědělci pomohou dravcům s místem, ze kterého můžou dobře vidět na pole a lovit, pomůžou pak dravci zemědělcům s hraboši. Jednoduše se tak dá vyhnout jedu na hlodavce, který pak tráví i ptáky, kteří je loví.