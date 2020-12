Musíme přitvrdit, konec bude po proočkování, myslí si Hamáček

Hamáček na brífinku řekl, že krizový štáb mimo jiné mluvil o přípravě masivního očkování obyvatelstva. Vakcinační strategie je podle něj nyní v připomínkovém řízení, diskuze se vede i s kraji. Ve hře je také centrální nákup materiálu, který zdravotníci pro očkování potřebují. Ministr zdůraznil, že kvůli tomu, že očkovat chce celý svět, po něm bude velká poptávka.

"Konec pandemie přijde, až se nám podaří lidi proočkovat, do té doby ji musíme kontrolovat. Stále pracujeme s krizovými variantami," řekl Hamáček. Pokud by se v lednu nemoc vrátila ve velké síle, považoval by to za katastrofu.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) přitom v pátek dopoledne řekl, že vládě v pondělí navrhne, aby se Česko vrátilo do 4. stupně systému PES. To znamená znovuzavedení například nočního zákazu vycházení. "Musíme přitvrdit, i když to není nikomu příjemné," podpořil kolegu z vlády Hamáček.