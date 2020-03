Jak zvládnout karanténu bez rozvodu, či o samotě? Ptejte se psychiatričky

Ať už jste museli zůstat doma s dětmi, nebo sami, nemůžete chodit do práce, či máte v rodině nakaženého koronavirem, zažíváte něco, co zřejmě nikdy předtím. A to může být obrovský nápor na psychiku, nemluvě o vlivu na rodinné vztahy.

V Číně měla epidemie za nepřímý důsledek například zvýšenou rozvodovost. Hrozí to i v Česku? A jak zvládnout neustálé soužití s partnerem? A jak se nezhroutit, když se musíte celé dny starat o děti - včetně toho, že jste jejich učiteli? A jak se vypořádat naopak s osamělostí v izolaci?

I o tom bude řeč v pořadu Nova je s vámi s lékařkou Džamilou Stehlíkovou, která se soustředí především na obor psychiatrie. Na vše, co vás zajímá, se můžete psychiatričky ptát i vy. Odpovídat na ně bude na chatu po skončení pořadu.

Pořad Nova je s vámi startuje ve 21:30, lékařka bude na chatu odpovídat přibližně od 22:30 do 23:00.

Džamila Stehlíková je lékařka a univerzitní pedagožka kazašského původu. V Česku žije od roku 1988, v letech 2007 až 2009 zastávala post ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny. Má soukromou lékařskou praxi v oboru psychiatrie, pomáhá rizikovým pacientům i drogově závislým.