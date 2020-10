Předpověď na zimu podle přírody: Rorýsi odletěli dříve, myši jsou v útlumu

Zima už pomalu klepe na dveře a nejednoho člověka zajímá, jestli se letos dočkáme mrazů a sněhové nadílky. To, jestli oblečeme kožichy, nebo budeme chodit jen v lehké bundě, se dá snadno odhadnout. Stačí jen pozorovat přírodu kolem nás.

Odborníci už nyní mají představu, jaká letošní zima bude. Díky pozorování některých jevů v přírodě se totiž dá odhadnout, co nás čeká. Experti se shodují, že bychom se letos mohli dočkat klasické zimy se sněhem, na kterou jsme byli zvyklí.



"Letos bychom se mohli dočkat sněhu a mrazů,“ tvrdí člen Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Mezenský. Ten se svými kolegy pozoruje, jak se zvěř v lese zabarvuje, podle čehož se prý dá odhadnout průběh zimy.



"Podle přebarvování srnčí srsti, která se mění z letní na zimní, by zima neměla být tak mírná, jako loni,“ doplnil Mezenský.



Standardní zimu se sněhem a mrazy očekávají také zemědělci. "Myši a hlodavci vůbec jsou nyní ve velkém útlumu, z čehož usuzuji, že zima by být teplá nemusela a očekávám, že zamrzne také půda,“ tvrdí soukromý zemědělec Václav Koutný.

Ten zároveň doplnil, že chladnější zimu očekává také díky vydatnějším srážkám v poslední době a větší vlhkosti.



Podle člena zahrádkářského svazu Ivana Dvořáka, by se zima mohla ujmout vlády už brzy. "Rorýsi od nás letos odletěli o pár dnů dříve, než je obvyklé, to by mohlo být předzvěstí časnějšího nástupu zimy,“ tvrdí Dvořák.



Letošní rok byl podle Dvořáka z hlediska meteorologie velmi zajímavý, kdy se střídala období deštivých, suchých i chladných dnů. A s příchodem zimy to prý neskončí. "Je docela možné, že do Evropy v zimním období začne proudit vzduch z Antarktidy, nebo východu, odkud vždy chodil mráz,“ doplnil Dvořák.



Zároveň dodal, že mrazy se zřejmě objeví až po Novém roce a teploměry mohou spadnout až k – 20 °C.



Kromě zvířat nám může podobu zimy nastínit také například padání listí, nebo množství plodů na stromech a keřích. Existuje mnoho pranostik o zimě, některým je však lepší se vyhnout. Jednou z nich je ta, že "čím více má cibule sukének, tím bude zima tužší.“ Dvořák však s úsměvem dodal, že on počet slupek rozhodně nesleduje.