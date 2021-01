Jaké boby jsou nejlepší? Otestovali jsme devět typů a byla to jízda

Měli jsme štěstí, že jsme pro boby nemuseli do půjčovny. V obci Sulice na okraji Prahy jsme na kopci zastihli školku, a tak jsme si je půjčili od dětí.

Test je ale potřeba brát s rezervou a nadsázkou, protože boby jsou primárně určené pro školáky, a ne pro šedesátikilového člověka, který měří přes metr sedmdesát.

Na výběr jsme měli růžové, modré, žluté, s opěrkou i bez. Pro příležitostní bobisty tak nešlo odhadnout, jak moc vyrovnaný souboj to bude. Vyznačili jsme si závodní trať. Měřila sice jen třicet metrů, ale sešup to byl pořádný!

U bobů jsme hodnotili tři faktory, které se daly narozdíl od ceny nebo váhy posoudit přímo na místě - stabilitu, pohodlí a rychlost. Tu jedinou jsme mohli objektivně ověřit na stopkách.

Každá jízda byla výjimečná a vždycky zábavná. V některých případech jsem nedojela ani do cíle. Buď jsem nečekaně zatočila nebo jsem se vyklopila. A také jsem se dostala do situace, kdy jsem do nich nemohla ani napasovat.

A výsledek? Nejvíc moje očekávání splnily plastové sáňky, které byly extrémně rychlé. Na jednu stranu jsem vnímala, jak se mi zvyšuje adrenalin, a na druhou jsem se cítila bezpečně, protože byly poměrně stabilní.

Závěrem bych už jen doplnila, že se těším na testování saní, protože tolik úsměvných momentů jsme dlouho nezažila. Takže, ať jezdíte ze svahu na čemkoliv, tak si to užívejte.