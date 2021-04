Jaké bude léto v Česku? Ovlivnit ho může výbuch sopky v Karibiku!

Zatím počasí v Česku připomíná spíše podzim než jaro, meteorologové dokonce v pátek vydali výstrahu před mrazíky. A zatím to vypadá, že nízké teploty s námi zůstanou i dál. "Žádné výrazné oteplení zatím nebude, nad 15 stupňů se denní teploty nejspíš dostanou až v polovině května," uvedla na dotaz TN.cz meteoroložka Dagmar Honsová.

Že bude následující období ve střední Evropě spíše chladnější, píše s odkazem na meteorology i německý Focus. A pokud jde o léto, modely jsou zatím poměrně nerozhodné. Nyní každopádně vše nasvědčuje tomu, že nás nečeká tak horké léto jako před dvěma lety. "Meteorologické léto 2019 bylo v pražském Klementinu s průměrnou teplotou 22,9 °C vůbec nejteplejším od počátku tamního měření v roce 1775," připomněla Honsová.

"Jak Institut IRI, tak centrum NCEP se shodují na tom, že pro období letošního meteorologického léta v Evropě zatím nelze vidět žádný signál, který by nasvědčoval větší pravděpodobnosti teplého či studeného léta," říká meteoroložka. Řečí sezónních modelů a čísel to zatím vypadá tak, že na 40 procent bude toto léto teplotně podprůměrné a na 40 procent nadprůměrné. Zbylých dvacet procent ukazuje na normální léto bez výrazných teplotních výkyvů.

Letní měsíce v Česku přitom podle Honsové může zchladit možná trochu nečekaná událost - výbuch(y) sopky na druhém konci světa.

"Po výbuchu sopky La Soufrière na karibském ostrově Svatý Vincenc se do atmosféry dostala obrovská oblaka sopečného plynu a popela. Ve stratosféře tyto částice mohou vydržet až tři roky, a proto velké výbuchy sopek mohou ochladit celosvětově klima i na několik let. NASA prozatím odhaduje, že se do stratosféry dostalo 0,4 až 0,6 teragramů (deset na dvanáctou) oxidu siřičitého," popsala Honsová.

Pro měřitelné dopady na klima by sopka musela "vystřelit" do atmosféry asi desetinásobek materiálu. "Nicméně erupce stále pokračují a oxid siřičitý z nich se díky výškovému proudění větru již dostal přes Atlantik do Afriky i do Indie," zmínila meteoroložka. Potenciálně by tak sopečné "znečištění" mohlo léto v Česku nejen ochladit, ale také přinést více srážek.

Aktuálně v Česku platí výstraha před mrazy, které mohou poničit rostliny, více v reportáži:

