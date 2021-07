Jaké bude počasí o prázdninách? Na úmorná vedra zapomeňte

Začaly prázdniny a všechny teď zajímá, jaké nás čeká počasí. Meteorologové ale zatím moc dobré zprávy nemají. Na úmorná vedra to prý v nejbližších dnech nevypadá. Teploty se budou držet spíš na nižších hodnotách, a tak budou mít radost pravděpodobně jen houbaři.

Vydatné deště by měly zajistit, že se začátkem prázdnin z lesa s prázdným košíkem rozhodně nevrátíte. I teploty mají být pro houby ideální. "Nejvyšší odpolední teploty budou s počátkem července nejčastěji do hranice 25 °C,“ řekla meteoroložka Dagmar Honsová.



Pokud se rozhodnete trávit dovolenou u vody v Česku, počkejte ještě týden. "Nejlépe by mělo být od 11. do 16. července. S polojasnou oblohou a s teplotami, které se budou šplhat k tropickým hodnotám,“ doplnila Honsová.



Tropy ale u nás nejspíš potrvají jen krátce. Potom se vrátí bouřky a oblačnost. K plavkám si tak na dovolenou vezměte rozhodně i deštníky a svetry. Teploty půjdou dolů. Vyčasí se až ke konci měsíce a teploty se vrátí na příjemných 27 stupňů.



Počasí bedlivě sledují například také provozovatelé kempů. "Co se týče stanů a karavanů, tak je to znát na počasí. Protože lidé na to hodně dají,“ myslí si Renata Jerglová z kempu v Mělicích.



Podle vědců bychom ale prý stejně na dlouhodobé předpovědi příliš dát neměli. "Přesný odhad počasí, že v určitý den bude právě takovéto počasí a srážky, lze uvést v řádu několika dní. Čím více se díváme do budoucna, tak ta úspěšnost velmi rychle klesá,“ vysvětlil docent Petr Pišoft.



Nejteplější červenec za posledních 10 let byl v roce 2018. Měl celých 21 tropických dnů. Loňský už jen pouhých 11.