Jaké budou prázdniny podle numerologie? Tohle prozradila čísla

Prázdniny, prázdniny přicházejí. Rodiny odjíždějí na dovolené, děti na tábory. Rozjíždí se i kultura, koncerty, divadla a muzikály. Období letních lásek, nových přátelství a brigád je tu. Zkrátka život se snad vrací do normálních kolejí.

Chcete zjistit, co vás čeká? Jaké bude vaše léto? Užijete si prázdniny? Přejete si vědět, co přijde v oblasti pracovní, finanční, vztahové i zdravotní? Právě proto přinášíme numerologický rozbor na letní prázdniny, který pro TN.cz připravila Lenka Lippertová Suchardová.

Červenec

V červenci se připravte na startovní čáru, protože vystřelíte do nebes jako raketa. Nenecháte se nikým a ničím omezovat. Je to měsíc plný příležitostí, průbojnosti a odvážných plánů i činů. Snadno se necháte zlákat k nevšedním až riskantním zážitkům a akcím. Rádi budete investovat do všeho, co jste ještě nezažili, nevyzkoušeli a co vám přinese pocit naprosté svobody. Zaběhlé činnosti i život vás bude nudit, domov použijete pouze na přespání, protože tam venku je to přeci zábavnější.

Práce

Pracovní oblast bude v tomto měsíci jako na houpačce. Pokud se vyhýbáte nějaké práci, pak budete stále více konfrontováni svou vlastní nezodpovědností. Život vám tak může připadat těžký, složitý a nespravedlivý, ale o to více vás právě život postaví do situací, ze kterých si budete muset už pomoci sami. Ale nebojte se, přijde to, s čím si dokážete poradit.

Peníze

Finanční situace bude průměrná, ale utěšená, můžete si dovolit vše, co je ve vašem standardu. Nechovejte se však rozhazovačně a nenechejte se zlákat k pochybným transakcím a možnému investování. Rovněž půjčení věcí nebo peněz berte raději jako nevratný dar. Cokoliv v tomto měsíci započnete v souvislosti s finanční a materiální hodnotou, nemusí naplnit vaše očekávání.

Vztahy

Pokud vaše srdce touží po bezpečí, hřejivé náruči a romanticky něžném spojení, tak v tomto měsíci to opravdu nečekejte. S potřebami, pocity a chováním to bude u každého jako na horské dráze, chvíli prosazování vlastní nezávislosti, náhle potřeba po změně, pak zamilování se až po uši, což může brzy vystřídat ledový nezájem. Jestliže máte s někým problém, pak s touto osobou raději na dovolenou nejezděte. V rozpáleném městě se agrese projeví více, v otevřené krajině obklopené zelení či vodou každý lépe udýchá jakékoliv rozpoložení.

Zdraví

Náladovost se projeví i na zdraví, jak psychickém, tak i fyzickém. Jakékoliv emoční vychýlení se podle intenzity prožívání dříve či později ukáže skrz tělo. Se vztekem si můžete snadno přivodit úraz, jako třeba zablokovaná záda, zánět, slepé střevo, cystu či vřed. S lítostí pak dýchací potíže, infekce močového ústrojí, střevní problémy nebo svalové křeče. Vše je možné. Na druhou stranu při opatrnosti a uvědomění si svého myšlení a chování se naopak můžete i všech dlouhodobě trvajících problémů zbavit. Tento měsíc je totiž nadprůměrně léčitelský.

Srpen

V srpnu vás zvídavost povzbudí natolik, že pak dokážete rychle sjednotit původní i nové informace v praktickou událost. Vynalézavost a zvýšené sebevědomí vám pomůže dostat se z rutiny, vymanit se z manipulativního nebo majetnického vlivu. Podnikatelský duch vám umožní rychle uzavřít smlouvy, spravedlnost zrychlí vlekoucí se spory a v případě potřeby získáte rady od kompetentních osob. Pokud jste osamělá duše, pak se pravděpodobně setkáte s osobou, o které jste vždycky snili.

Práce

Práce bude v tomto měsíci nejčastěji skloňovaným slovem. Přináší několik pozitivních změn, týkající se vašeho aktuálního pracovního zařazení, kde si díky pracovitosti, vytrvalosti a nabídnuté pomoci polepšíte. Pokud hledáte novou práci, objeví se přesně taková, ve které zcela uplatníte své profesionální zkušenosti. Jestliže hledáte jen nějaký ten přivýdělek, i toto půjde snadněji než kdy jindy, a navíc budete mít na výběr.

Peníze

Buďte prozíraví ohledně toho, do čeho investujete jakoukoli energii, včetně peněz. Budete-li respektovat své vlastní intuitivní vhledy, možnosti i varování, pak můžete uspět a zisky budou převyšovat vaši původní představu. Tento měsíc je tedy ukazatelem, jak jste šikovní v naladění na jemnou energii tohoto měsíce, která dokáže ve velkém obdarovávat, ale i zastavit nebo brát.

Vztahy

Hlavním tématem tohoto měsíce je úcta jednoho k druhému. Každý z vás je jedinečnou osobností, a tak si začnete více uvědomovat, co vše si chcete nechat líbit a co už překračuje meze. Dospělý se dokáže kontrolovat, ale děti se vám před očima změní, začnou se více osamostatňovat, projevovat a nerespektovat vaše příkazy, pokud jim přijdou zcestné. I když se vám to nebude líbit nebo vám to bude líto, stvořili jste dokonalou bytost, tak začněte vést dialog.

Zdraví

I když máte stále pocit, že zvládnete vše, nepracujte až do vyčerpání. Též výbušné reakce vám na klidu nepřidají, spíše přispějí k migrénám, bolestem zubů anebo vystoupne tlak až do nebes. Pokud si z jakéhokoli důvodu zablokujete možnost vyjádřit své pocity, pak se o slovo přihlásí krční mandle, ale též potíže s dýcháním, trávením. Záleží, jak dlouho v sobě problém dusíte, o to níž se posouvá, anebo nečekaně vyskočí alergická reakce.