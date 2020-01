Jaké léky berete, uvidíte už i vy. Přibyde varování o změnách ve složení

Nový rok přináší do zdravotnictví kromě elektronických neschopenek i další změny. Pacienti by měli dostávat přímo do svých mobilních telefonů varování o změnách ve složení léků nebo nově zjištěné nežádoucí účinky. Státní ústav pro kontrolu léčiv se rozhodl eRecept a lékový záznam sjednotit.