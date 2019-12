Jako byste sedli do auta opilí. Ani handsfree nezajistí bleskovou reakci

Za volantem telefonují téměř dvě třetiny řidičů. Ačkoliv roste počet lidí, kteří si na vyřizování hovorů pořídí handsfree, ani tento systém nevyloučí riziko pomalejších reakcí. Je to jako usednutí za volant po několika pivech, srovnávají odborníci.

Pracovní vytíženost, rodinné vztahy i další důvody stojí v době masově rozšířených mobilů za tím, že mnoho Čechů vyřizuje své telefonáty za jízdy. Již téměř polovina lidí používá podle průzkumu společnosti STEM/MARK handsfree, ale ani to nevyřeší všechny problémy.

Podle BESIPu je telefonování za jízdy s pomocí handsfree podobně nebezpečné, jako byste drželi telefon přímo v ruce. "Při současném řízení a telefonování dochází k překračování mentální kapacity řidiče, jehož mozek je schopen pojmout v jednom okamžiku pouze omezené množství informací," vysvětlil BESIP.

BESIP spolu s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a policií organizují kampaň Nepozornost zabíjí, která je zaměřená proti používání mobilních telefonů při řízení a při chůzi po přechodu nebo po silnici.

Zpomalení reakcí u mužů je podobné, jak by do auta usedli po třech 12stupňových pivech. U žen je to ekvivalentem dvou až tří desítek.

"Bylo prokázáno, že pokud řidič v průběhu jízdy telefonuje s přístrojem v ruce nebo i s pomocí handsfree, je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky, téměř o 10 procent pomalejší," uvedl BESIP.

Častěji se také stává, že telefonující řidiči mají problém s udržením bezpečné vzdálenosti. "Riziko vzniku zaviněné dopravní nehody je u telefonujícího řidiče je skoro pětapůlkrát větší než u řidiče soustředěného. Další studie ukazují, že toto riziko je stejné jako jízda s 0,8 promile alkoholu v krvi," doplnil BESIP.

