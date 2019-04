"Jako házet bláto na stěnu." Žáci u přijímaček propadli v přísloví

Po testu z matematiky čekala na žáky u přijímaček zkouška z češtiny. Největší problém podle reakcí na sociálních sítích dělala přísloví. Přitom šlo o známá spojení a nebyly v nich žádné chytáky. Přečtěte si, co psali do testu místo správných odpovědí.

V matematice dělala letos při 1. termínu přijímaček na čtyřleté obory středních škol největší problém úloha o ozubených kolech. V češtině uchazeče překvapila dvě přísloví, do kterých měli doplnit vždy jedno slovo. Na sociálních sítích se teď předhánějí v tom, kdo vymyslel kurióznější spojení.

"Při reorganizaci firmy o práci přišlo i několik velmi schopných lidí. Inu, když se kácí les, lítají *****," zněla věta, kterou měli žáci dokončit. Místo správného slova "třísky" ale studenti doplňovali "piliny", případně "stromy". Větší problém dělalo druhé ustálené slovní spojení.

"Řekl jsem otci, ať omezí jízdu autem, protože tím znečišťuje životní prostředí. On však stále jezdí autem i do obchodu, který máme sto metrů od domu. Přesvědčuji ho dál, ale je to jako ***** na stěnu házet," četli žáci v testu zadání, do kterého měli doplnit slovo "hrách".

V Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) se ale budou kontroloři asi divit. Podle diskuze na facebooku to totiž vypadá, že tohle přísloví popletly stovky dětí. Často do spojení doplňovali "klacky", "hadr", "bláto", "kameny", "vejce", "barvu" nebo "míč".

To ale ještě není nic proti desítkám žáků, kteří si myslí, že přísloví by mělo znít "jako házet psa na stěnu". Jiný uchazeč o střední školu zase napsal "jako házet špagety na stěnu", zřejmě podle známého triku kuchařů, jak poznat dobře uvařené těstoviny.

"Neházej hrášek na stěnu? To i ten můj hadr, který jsem tam chtěla napsat, dává větší smysl," stěžuje si ve skupině "prváků" Valeria. "To máte ještě dobrý, já z nějakého důvodu napsal hřebíky," tvrdí Alex. "Já napsal máslo. Suďte mě," chlubí se zase Ivan.

Přísloví ale nebylo jediné, co dělalo kandidátům na střední školy potíže. Tradičně se některým nelíbily texty, ze kterých měli vycházet při odpovídání na následující otázky. Jedním z nich byla ukázka z knihy Pán prstenů, další zpravodajský text o hoaxech včetně internetových výzev Momo a Modrá velryba. Problém měly děti i s určováním zájmen ve větách.

