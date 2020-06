"Jako jít po prázdninách do školy!" Ministři se setkali po třech měsících

Ministr životního prostředí neskrýval radost z pohledu na hlouček novinářů, který čekal u vchodu do Strakovy akademie. Ten se mu totiž dlouho nenaskytl a byl proto i lehce rozhozený. "Já možná moc melu, jak jsem nabuzený, že vás vidím po dlouhé době," popsal Richard Brabec (ANO).

Prý si připadal, jako by šel po prázdninách do školy. Také další ministři měli výbornou náladu a laškovali mezi sebou. Brabec třeba ministrovi průmyslu a obchodu a také dopravy Karlu Havlíčkovi (za ANO) při střídání u novinářských mikrofonů vysekl kompliment. "Trochu mě to mrzí, ale je hezčí," přiznal.

"Člověk má pocit, že je v úplně jiné situaci, mám pocit, jako by to byly roky, ale je to tři a půl měsíce," prohlásila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Ministři se v předešlých měsících vídali převážně přes webkamery. Zasednutí u jednoho stolu tak vnímali jako dlouho očekávaný návrat k normálu. "Já se těším, že ten virus chcípnul, a nejradši bych byl, aby už se nevrátil," nebral si servítky ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Svůj cit pro družení nezapřel a těšil se i na poklábosení s kolegy. "Určitě pár slov prohodíme i bez plánu," doplnil Zaorálek. "Je příjemné se znovu po několika měsících vidět fyzicky," potvrdil i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Úplný návrat do normálu to ale přece jen nebyl. Ministři měli roušky a změnu pocítily i jejich žaludky. Premiér Babiš při příchodu okukoval stůl s občerstvením, místo teplého bufetu, který byl vždy k dispozici, se ale ministři museli spokojit s bufetem studeným, a to hlavně se zeleninou.