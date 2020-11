Jako pro hobita: Dům z polystyrenu a bahna se prodává za pět milionů

Dům v Marshfieldu v americkém státě Vermont postavil v roce 1988 Bob Chappelle. Oceňovaný architekt se tehdy nechal inspirovat bahenními chatrčemi, které viděl v Africe. Chapelle použil ke stavbě polystyren, který pokryl směsí bláta a betonu, a poté jej potáhl vodotěsnými látkami.

Vodotěsné materiály ale začaly selhávat a část domu se v důsledku toho rozpadá. Poškození vodou je vidět u vchodu do nemovitosti. Dům známý jako Bahenní chata potřebuje zrenovovat. Proto je na trhu za výhodnou cenu 220 tisíc dolarů, přibližně pět milionů korun.

Vermontští památkáři doufají, že dům přiláká kupce, který by mohl obnovit strukturu bez změny nebo poškození architektova díla. Bahenní domek totiž vypadá jako příbytek z představivosti anglického autora J.R.R. Tolkiena. Podle zahraničních médií stavba budí pocit, jako by to byl domeček jedné z hobitích postav spisovatele Pána prstenů.

Interiér se může pochlubit ručně vyrobeným nábytkem z třešňových desek a vysokými žulovými sloupy spolu s kamennými terasami. Obývák má krb a je otevřený do jídelní a kuchyňské části se schody vedoucími do mezipatra. Dřevěná vana v domě nabízí nádherný výhled na lesa z okna ve tvaru fazole.

Podívete se, jak domek vypadá: