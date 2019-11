Jako první v Česku mohou plzenští hasiči využívat bezpilotní drony!

Používají se při válečných konfliktech, při záchranářských pracích nebo doručování zásilek. V Plzni teď mohou drony oficiálně používat při požárech, pátrání po pohřešovaných osobách nebo při monitorování terénu při rizikových akcích.



"Získali jsme licenci od úřadu pro civilní letectví a dnes jsou naši dronaři součástí integrovaného záchranného systému, to nikde v republice není," pochlubil se plzeňský radní Martin Zrzavecký (ČSSD).



Díky tomu nemusí při každém vzletu žádat o speciální povolení. "Nesporná výhoda oproti třeba vrtulníku jsou finance, tedy náklady na provozování dronů, dále nízká hlučnost a především přenos informací a dat v reálném čase do velitelského stanoviště. Velitel zásahu má na místě okamžitý obraz z místa, může si sám regulovat, kam se kouknout, kde zaměřit," vysvětlil velitel plzeňské hasičské stanice v Košutce Michal Pathy.



Piloti dronů v Plzni musí být k dispozici 24 hodin denně a na výzvu krajského operačního a informačního střediska bezprostředně vyrazit k zásahu. "Probíhá to tak, že nám zavolají a my musíme v pracovní den do šedesáti minut a o víkendů do hodiny a půl vyjet. Službu držíme celý týden a nelítáme v noci," přiblížil pilot Jakub Šantora.



Drony už hasiči několikrát využili například při nálezu letecké pumy na plzeňských Skvrňanech, při nedávné kontaminaci vody v Úhlavě nebo při požáru lesa u Chotíkova nedaleko Plzně.



V budoucnu budou prý piloti dronů využívat při cestě k zásahu i auto s majáčkem. Stejně jako policisté, kteří už drony také vyžívají. Například ve Středočeském kraji s nimi zkoušeli monitorovat dopravní situaci a kontrolovat nepřipoutané a telefonující řidiče.