K Zemi se blíží děsivou rychlostí ohromný asteroid! Je rychlejší než ostatní

Kolem Země proletí na konci příštího týdne největší asteroid letošního roku. Vesmírné těleso s označením 2001 FO32 má podle odhadů v průměru do jednoho kilometru. Naši planetu mine v bezpečné vzdálenosti, zajímavé je, že je asteroid oproti jiným tělesům, která míjí Zemi, v době průletu neskutečně rychlý. Podle NASA nabírá rychlost podobně jako skateboardista na rampě.

Asteroid 2001 FO32 se dostane k Zemi nejblíže 21. března, astronomům se tak naskytnou ideální podmínky k pozorování tohoto prastarého objektu, který se tvořil na úsvitu naší sluneční soustavy, uvádí NASA.

Na konci příštího týdne se asteroid dostane do vzdálenosti kolem dvou milionů kilometrů od Země, pro naši planetu tak nepředstavuje žádné nebezpečí. Poté, co nás ohromnou rychlostí mine, bude pokračovat na své osamělé cestě Sluneční soustavou. K naší planetě se vrátí až v roce 2052, kdy bude ještě dále než letos.

"Oběžnou dráhu 2001 FO32 známe velmi přesně, od jeho objevení před 20 lety ho průběžně sledujeme. Není šance, že by se asteroid dostal blíže než na dva miliony kilometrů," vysvětlil ředitel Centra pro studium blízkých objektů Země (CNEOS – Center for Near Earth object Studies) Paul Chodas.

Na základě optického pozorování se odhaduje, že má v průměru do jednoho kilometru. Další pozorování v rámci projektu NEOWISE ale odhaduje, že je asteroid menší, měřit by měl od 440 do 680 metrů.

Pořád se ale jedná o největší asteroid, který letos naši planetu mine. Vědci se mohou zaměřit na lepší určení jeho velikosti a také například složení.

Oběžná dráha objektu 2001 FO32:

Během nejbližšího přiblížení bude asteroid 2001 FO32 cestovat rychlostí 124 tisíc kilometrů v hodině, kolem Země tak proletí rychleji než většina asteroidů, které nás míjí. Je to dáno jeho oběžnou dráhou kolem Slunce.

2001 FO32 se totiž na své cestě dostává ke Slunci blíže než Merkur, následně ale odletí do dvojnásobné vzdálenosti Marsu od Slunce. Během toho, jak se asteroid blíží ke Slunci, nabírá rychlost jako skateboardista v U-rampě, jakmile překoná určitou hranici, opět začíná zpomalovat, vysvětluje NASA. Slunce obletí vždy jednou za 810 dní.