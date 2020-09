Jako voják pomáhal lidem. Po úrazu se s armádou pře o odškodnění

Život je boj, takové motto provází Pavla Pospíšila posledních 13 let. Jako voják pomáhal lidem různě po republice. V roce 2007 ale přišla těžká rána, úraz bederní páteře při plnění služebních povinností. Ochrnul tak na spodní levou část těla.

Při operaci, kdy mu zaváděli neurostimulaci kvůli bolesti, nastaly komplikace a ochrnula mu horní levá část těla. Pavel se ale nevzdal a začal s bolestivými rehabilitacemi, aby nezůstal upoutaný na invalidní vozík.

Dokud mu nákladné rehabilitace a léky platila armáda, která má ze zákona povinnost postarat se o vojáky po pracovním úrazu, šlo vše dobře. „Resort obrany je v případě zranění vojáka povinen tomuto poskytnout náhrady škod na zdraví, které jsou stanoveny v § 116 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Nad tuto zákonnou povinnost resort obrany umožňuje vojákovi čerpat pomoc i z Vojenského fondu solidarity, který byl založen s cílem pomáhat překonávat nelehká životní období, ve kterých se vojenští profesionálové a jejich blízcí mohou ocitnout,“ říká vedoucí tiskového oddělení resortu Ministerstva obrany ČR Jana Zechmeisterová.

Situace se zhoršila před třemi lety. "Od roku 2017 mi přestali všechno proplácet. Takže od té doby to táhnu tak nějak sám z důchodu s pomocí rodiny. Proto jsem se i obrátil na Spolek Vlčí máky, protože na to sám člověk nemůže vůbec dosáhnout, jde o obří částky. I když jsem se snažil armádu dotlačit k tomu, aby plnila co má, tak bohužel bez odezvy,“ vysvětluje Pavel.

Spolek Vlčí máky nabídl Pavlovi nejen právní pomoc, ale také tu psychickou. Jeho zdravotní stav se ale bohužel začal zhoršovat. Začal mít problémy s mluvením i každodenními činnostmi jako napsat si seznam věcí do obchodu nebo si připravit snídani.

"Co se týká náhrad škod pro Pavla Pospíšila, tak v této věci probíhá v tuto chvíli správní řízení, bohužel v tomto případě nelze sdělovat informace o jeho průběhu, z důvodu ochrany pana Pospíšila, protože jsou to informace o zdraví, financích a mohlo by dojít k poškození jeho práv. Rozhodně ale musím říct, že ministerstvo obrany nepřestalo vyplácet panu Pospíšilovi náhrady, na které má nárok,“ dodává vedoucí tiskového oddělení resortu Ministerstva obrany ČR Jana Zechmeisterová.

Když Pavel sám plánoval přestavbu koupelny na bezbariérovou, Spolek Vlčí máky mu slíbil finanční podporu. V budoucnu totiž bez pravidelných rehabilitací bude potřebovat místo na pohyb na invalidním vozíku.



"Nám se podařilo získat nějaké peníze z akce Rozběháme Česko a ty jsme dali Pavlovi na základ rekonstrukce. Peníze byly akorát na materiál, ale už nezbylo na tu lidskou práci. Proto se utvořil tým dobrovolníků, ať už bývalých vojáků v záloze nebo civilistů, kteří se té zedničiny a instalatéřiny ujali,“ vysvětluje předsedkyně Spolku Vlčí máky Miroslava Pašková.

Jedním z dobrovolníků je Jaroslav, který přijel až z Kyjova na jižní Moravě. "Dozvěděl jsem se o pomoci pro Pavla přes facebook Vlčí máky. Dnes tu obkládáme, obezdívá se záchod, bude se obkládat vana. Pavel a jeho žena se o nás starají pěkně, chceme to mít ještě tento týden hotové,“ říká dobrovolník Jaroslav.

Pavel si každé pomoci neskutečně váží. Ale jak několikrát při rozhovoru opakoval, není sám v této tíživé situaci. O Spolku Vlčí máky se totiž dozvěděl z reportáže, kde byl jiný voják v podobné situaci. "Mrzí mě, že stále trvají ty případy a možná i přibývají, kdy těm lidem by mohl pomoci přímo resort obrany, tím, že jim řádně platí rehabilitace, protože na to mají nárok, ale to se neděje. Zdá se jako by resort obrany šetřil peníze,“ uzavírá svůj pohled na věc zásupkyně spolku Miroslava Pašková.