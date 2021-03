Jako z jiného světa! Vědci objevili speciální žraloky, kteří ve tmě září

Výzkumníci na zářící žraloky narazili v oblasti Chatham Rise na východ od Nového Zélandu v lednu loňského roku. Největším objevem je pro ně světloun Bonnaterrův (Dalatis licha), který je současně největším známým obratlovcem produkujícím světlo. Jak informuje portál BBC, tvor dosahuje délky až 180 centimetrů.

Mořští biologové se s těmito druhy žraloků už v minulosti setkali, netušili ale, jaké speciální vlastnosti mají. Vůbec poprvé u nich identifikovali fenomén bioluminiscence - tedy schopnost vydávat světlo.

New research has confirmed three species of #sharks found in New Zealand waters are #bioluminescent, meaning they can produce their own light. These species live in the oceans "twilight zone", 200 to 1000 metres down, below which sunlight cant reach. https://t.co/amUzQNLG66 pic.twitter.com/QgewkSxO6i