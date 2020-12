Jako z Orwella, kritizuje opozice nový úřad. Vidí v něm velkého bratra

Připravovaná novela o ochraně veřejného zdraví rozlítila opoziční poslance. Vadí jim rozsah pravomocí, které by získala nově vzniklá státní hygienická služba. Kritizují například trasování lidí pomocí mobilních telefonů bez souhlasu uživatelů jen na základě podezření na nákazu.

Jako z románu 1984 - tak předsedkyně hnutí TOP 09 Markéta Pekarová Adamová popisuje vládní novelu o ochraně veřejného zdraví. Přesněji vznik Státní hygienické služby. "Já jsem přesvědčená o tom, že Orwella je skvělé číst, ale rozhodně jej nechceme žít,“ míní Pekarová Adamová.



Jiní jdou v kritice ještě dál. Podle lidovců je návrh za hranou ústavy. A nemyslí si to jen oni. "Za další se tam ukazují kompetence vlastně jednoho státního úředníka, které jasně překračují z našeho pohledu ústavní rámce. Přece se nemůžeme na pokyn jednoho člověka pustit doslova a do písmene do šmírování lidí,“ tvrdí předseda hnutí STAN Vít Rakušan.



Hnutí SPD je o návrhu ochotné jednat. Striktně ale také odmítá sledování lidí přes mobilní telefon. To podle občanských demokratů vlastně ani není možné uvést do praxe.



"O trasování osob bez jejich vědomí snad ani nechci mluvit. To je věc, která je jednoznačně protiústavní a skončila by zrušením ústavního soudu," řekl poslanec Marek Benda (ODS).



Jenže ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) prý novelou zákona reaguje právě na hlasy ze Sněmovny. Opoziční zákonodárci totiž dlouhodobě volají po tom, aby protiepidemická opatření v České republice nebyla podmíněna nouzovým stavem.



"I toto je cesta, jak se do budoucna vyhnout dlouhodobým nouzovým stavům,“ brání se Blatný. Novela zákona nyní putuje do zrychleného připomínkového řízení.