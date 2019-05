Koho volit do europarlamentu? Kalkulačka ukáže, kdo je vám nejblíž

Volby do Evropského parlamentu se rychle blíží. Do jejich začátku zbývá už jen pár týdnů. Jednadvacet českých zástupců vybereme už 24. a 25. května. Nejste ještě rozhodnuti, koho volit? Pomoci vám může jednoduchá kalkulačka.

Stále si nejste jisti, která ze stran hájí stejné názory jako vy? Dobrým pomocníkem vám může být volební kalkulačka, která vznikla v rámci projektu Spaceu2019.

Kalkulačka má pomoci občanům Evropské unie při rozhodování v letošních eurovolbách. K dispozici je ve dvaceti jazycích. Dostanete dvaadvacet otázek, na základě kterých kalkulačka seřadí strany, práve podle shody s vašimi odpověďmi.

Volební kalkulačku si můžete vyzkoušet zde

Prozradit svůj názor tak budete muset například na imigraci, sociální politiku nebo na legalizaci sňatků párů stejného pohlaví.

Systém pak rozhoduje podle toho, do jaké míry se názory dané politické strany shodují s těmi vašimi. Kalkulačka, kromě porovnání s českými politickými stranami, zobrazuje také shodu s volebními programy stran z ostatních zemí Evropské unie.

Volby do europarlamentu se stejně jako ostatní volby v České republice konají v pátek a v sobotu. Volební místnosti se otevírají v pátek 24. května ve 14 hodin. První den budou volební místnost otevřeny do 22:00. V sobotu 25. května pak můžete volit od osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne.

O křesla 21 českých europoslanců se v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu uchází celkem 844 kandidátů. Velkou převahu má na kandidátních listinách Praha, odkud pochází téměř 200 kandidátů.