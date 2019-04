Jakub si našel nevěstu ve Vietnamu. Úřady ji nepustily do ČR

Vzít si milovanou osobu není úplně jednoduché. O tom se přesvědčil Jakub, který se seznámil s Vietnamkou a chtěl si ji vzít v Česku. Několik měsíců se snažil vyřídit své snoubence vízum, skončilo to však zamítnutím. I přesto, že dodali všechny potřebné doklady. Důvodem bylo, že by mohla chtít Vietnamka zůstat v Česku.

Jakub D. se seznámil ve Vietnamu se svou životní láskou a chtěl si ji vzít. Svatbu si ale přáli mít v České republice a tak začalo nekončné kolo vyřizování víza. Muž se spojil s českou ambasádou v Hanoji, kde vše konzultoval s vedoucí konzulárního oddělení. Ta mu měla zadávat různé pokyny pro vyřízení tříměsíčního víza pro jeho snoubenku.

V Česku pak během Vánoc vyřídil potřebné dokumenty a vše převezl zpět do Vietnamu. Jakub se se svou přítelkyní poté vydal k české ambasádě, kde mu ale bylo řečeno, že není objednaný a proč nevyužil maďarské velvyslanectví v Ho Či Minově městě, které by jim bylo i blíže jejich bydlení. Také jim vedoucí konzulárního oddělení řekla, že mají přijít jindy, že je plno.

Po dalším vyjednávání se Jakubovi a jeho partnerce podařilo žádost konečně podat. Po osmnácti dnech dostali odpověď, ne zrovna pozitivní. Jejich žádost o vízum byla totiž zamítnuta. Důvodem prý bylo to, že snoubenka nemá ambice vrátit se zpět po svatbě do Vietnamu. Dodané dokumenty také nebyly prý spolehlivé.

Na TN.cz se obrátil Marcel Winter, předseda a tiskový mluvčí Česko-vietnamské společnosti. Jemu o problému Jakuba a jeho snoubenky psal také jeho otec. Ten uvedl, že on sám komunikuje s Velvyslanectvím České republiky v Hanoji a přál si svému synovi vystrojit krásnou svatbu.

Naše redakce se obrátila na ministerstvo zahraničí ohledně toho, co má člověk v takové situaci dělat. "Jestliže se jednalo o snoubenku, která měla přicestovat do ČR za účelem svatby, pak se jednalo o standardní žádost. Žadatelka je povinna v daném případě mimo jiné doložit dokumenty prokazující účel cesty a také podklady pro posouzení, že žadatelka před ukončením platnosti víza opustí území schengenského prostoru. Rozhodnutí o udělení víza je čistě v kompetenci zastupitelského úřadu," napsal TN.cz Michal Bucháček, mluvčí ministerstva.

K žádosti se také přikládá stanovisko cizinecké policie, která posoudí, zda není žadatel hrozbou pro bezpečnost státu, veřejné zdraví nebo veřejný pořádek. Dále se zjišťuje, zda nemá žadatel negativní záznam v schengenském informačním systému.

"Pro každé neudělení víza existuje relevantní, opodstatněný, zákonný důvod. Zastupitelský úřad může žádost o vízum zamítnout např. z důvodu, že nebyl zdůvodněn účel a podmínky pobytu, informace k prokázání účelu nebyly spolehlivé a také, že nebyl prokázán úmysl opustit území členských států před skončením platnosti víza. Pokud by pár uzavřel sňatek, pak by pro pobyt nad 3 měsíce bylo nutné podat žádost o přechodný pobyt a to na ministerstvu vnitra," dodal mluvčí.