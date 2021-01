Fiala v Napřímo: Jsou koalice podvodem na voliče? PTEJTE SE

Koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL finalizuje společný program. Schvalovat ho bude v únoru. Nejen o úskalích spolupráce bude dnes moderátorka Bára Divišová hovořit s lídrem koalice Spolu, předsedou ODS Petrem Fialou. "Těch věcí, které nás spojují, je víc, než těch, které nás rozdělují," říká.

Ale nepohádají se strany, až se začnou sestavovat kandidátky? A proč se někteří členové ODS navážejí do koalice Pirátů a Starostů, když zároveň tvrdí, že právě ta je pro ně partnerem případné dohody po podzimních volbách?

"Nejkrásnější představa by pro mě byla, kdybychom měli přes 50 procent a vládli jsme sami. Ale asi všichni chápeme, že to tak nebude..." usmívá se lídr trojkoalice. Návrh jejího společného programu má mít jasné obrysy do konce ledna. Její představitelé ho chtějí představit v únoru, kdy plánují uzavřít koaliční smlouvu.

Co se stane s tématy, na která mají strany trojkoalice odlišné názory? Jak se postaví k možnému zavedení společné evropské měny, a jak k legislativě týkající se třeba potratů? A co by zajímalo vás? Otázky můžete položit prostřednictvím vzkazovníku níže – a my se v pořadu Napřímo zeptáme za vás. Sledujte živě pořad Napřímo, dnes od 17:45 v tomto článku.

Vzkazovník Ptejte se předsedy ODS Petra Fialy

Zástupci vznikající koalice stojící proti ANO se do sebe začali navážet. Podívejte se v reportáži TV Nova: