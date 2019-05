Jaký gril zvolit? Výhody a nevýhody grilu na dřevěné uhlí

Vůně dřeva, stejky s chutí kouře, který masíčko zároveň zauzuje a dodává mu ten správný šmrnc, zkrátka ta klasická letní atmosféra. Přesně to vám zaručí grily na dřevěné uhlí, a proto patří stále mezi nejoblíbenější variantu mezi svými konkurenty.

Grily na uhlí nebo brikety jsou většinou levnější než grily plynové. Konstrukce oproti grilům plynovým bývá jednodušší a gril bývá také mnohem lehčí. Ty levnější bývají z plechu. Cena se projevuje také na životnosti grilu. I přesto že pořizovací cena grilu je nižší, musíme brát v potaz také spotřebu paliva.



Gril na dřevěné uhlí nebo brikety sice potřebuje více času při přípravě, zároveň ale dává mužům možnost ukázat, že jsou to správní chlapi, kteří se dokáží postarat o oheň. Chce to trochu zvyku, ale po nějaké době už přijdete na svůj způsob, jak roztopit gril co nejrychleji.



Pomoci vám může například podpalovač. Pokud ale nechcete používat žádné chemické urychlováky, můžete rozdělat i normální ohýnek, díky kterému uhlíky rozžhavíte. Vybrat si můžete také z celé řady paliva, které můžete použít. Za zmínku stojí kromě dřevěného uhlí a briket také kokosové brikety.



Nevýhodou tohoto grilu je těžší regulace teploty, kterým můžete korigovat pouze vzduchovými průduchy. Pořád je ale možnost zakoupení teploměru, který vám pomůže zjistit teplotu masa. Počítejte také s odkapáváním tuku do ohně. Na závěr každé grilovačky je dobré očistit rošt a odklidit popel.



Výběr grilů na dřevěné uhlí je opravdu široký. Můžete si podle rozměrů a vašich potřeb přesně ten, který bude pasovat na vámi zvolené místo. Výhodou je také možnost zakoupení grilu s kolečky, které vám usnadní manipulaci. Hodí se také pořídit nějaký s odkládací plochou, ať máte vše při ruce.



Výhody:

• nízká pořizovací cena

• vytvoření typické atmosféry

• jednoduchá manipulace

• nenáročnost na údržbu



Nevýhody:

• dlouhá příprava před grilováním

• velká spotřeba paliva

• obtížná regulace teploty

• odkapávající tuk, který se spaluje