Chata slavného spisovatele je k mání, zájem o ni má Středočeský kraj

Středočeský kraj bude usilovat o koupi chaty po Bohumilu Hrabalovi. Ve čtvrtek se na tom shodli krajští radní. Ti ještě čekají, jak se do chystaného projektu památníku či muzea legendárního spisovatele zapojí ministerstvo kultury. Za nemovitost a pozemky v Kersku chce současný majitel téměř 12 milionů korun.

Ve filmu Slavnosti sněženek to bylo "Zahrádkáři Kersku", a teď to vypadá, že ve skutečnosti to bude "Středočeský kraj Kersku". Koupi chaty po Bohumilu Hrabalovi myslí krajští radní vážně.

"Jednomyslně mi dnes ostatní radní dali najevo, že ten zájem trvá. S konečnou platností rozhodne zastupitelstvo. A to by mělo být 25. října," potvrdil Václav Švenda (SPOLU), radní Středočeského kraje pro kulturu za TOP 09.

Do té doby má být jasno, jak se do plánů na památník či muzeum zapojí ministerstvo kultury. "V kraji stojí především o to, abychom jim pomohli s nějakou metodikou a vůbec vedením té instituce. Například s tím, jak ji spravovat a jak z ní udělat památník," přiblížila mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Chata už není v nabídce realitního webu, prodejce začal jednat s krajem. "Pořád lepší, než kdyby to koupil nějaký zbohatlík a postavil tam nějakou vilu," nechal se slyšet pan Martin Bíža, obyvatel Kerska.

K chatě náleží pozemek o výměře přes 3,5 tisíce metrů čtverečních. I tak se místním zdá cena 12 milionů přemrštěná. Kraj si nechá vypracovat posudek. "Pokud bude znalecký posudek vycházet výrazně rozdílně, tak o tom budeme jednat," prohlásil radní Švenda.

Bohumil Hrabal koupil chatu v roce 1965 ze svého vůbec prvního honoráře. Stala se mu skutečným domovem. "Koupil jsem si domeček, abych našel samotu, ale nalezl jsem za dva dny více přátel, než jich mám doma," řekl kdysi Hrabal.

Spisovatel neměl děti, ve stáří se o něj starali sousedé. Právě jim pak svou chatu odkázal.