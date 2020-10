Čenský o děsivém úrazu na kole: Krvácení do mozku a trvalé následky

Kvůli šíření koronaviru se na jaře zastavilo mnoho projektů, mimo jiné také natáčení Ordinace v růžové zahradě 2, kde Čenský hraje doktora Davida Suchého. Proto se v dubnu herec uchýlil na svou chalupu do hor. Tam se však ošklivě zranil při pádu z kola.



"Soused si pořídil nové kolo a řekl, abych ho otestoval. Tak jsem to udělal po všech stránkách. Kolo vydrželo a já ne,“ řekl TN.cz Čenský. Herec totiž přepadl při jízdě přes řídítka a vážně se zranil.

Během několikaměsíční rekonvalescence si dával dokupy posunutou klíční kost, utržené ucho, léčil zlomenou ruku, nohu a tři žebra. Navíc vyšlo najevo, že jeho stav byl daleko vážnější. "Měl jsem odchlíplou mozkovou plenu,“ řekl herec s tím, že neví, zda je horší odchlíplá plena, bolestivá žebra nebo koronavirus.



Podle chirurga Zdeňka Večeři se v případě odchlíplé mozkové pleny jedná o závažnou diagnózu. "Odchlíplou plenu doprovází krvácení, které může být natolik závažné, že pokud by se nezasáhlo včas, člověk může také zemřít,“ řekl Večeřa.



Přestože léčba s rekonvalescencí byly dlouhé a náročné, Čenského zdravotní stav je i přes následky, které si ponese do konce života, lepší a normálně pracuje. "Ještě mi teda není do zpěvu, ale to z jiného důvodu. Protože to mám zakázané. Jinak mi už do zpěvu je,“ vtipkoval Čenský.