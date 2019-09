Jana šla k lékaři se zalehlým uchem. V nemocnici ohluchla a dostala sepsi

Příběh své manželky Jany popsal slovenské televizi Markíza pan Vladislav. Nejdříve měla s uchem běžný problém, a tak navštívila soukromou ambulanci, kde dostala antibiotika. Ucho bylo ale stále zalehlé a příznaky se stupňovaly, proto jí lékaři ucho několikrát propíchli.

"Od ledna jsme byli několikrát na vyšetření ORL, kde nikdo neudělal ani jeden stěr z ucha," uvedl Vladislav Medveď. Stěru se dočkala až od praktické lékařky. Rozbor zjistil přítomnost bakterií a Janin zdravotní stav se stále zhoršoval, až ji hospitalizovali v Martinu.

V nemocnici ji třikrát operovali, ani to ale nepomohlo a nakonec ženu přeložili na infekční oddělení. To se manželovi nezdálo, a tak ji po reversu převezl do ružomberské nemocnice, kde ji vyšetřili. Museli ji znovu třikrát operovat, její stav se ale nadále horšil. Lékaři nakonec zjistili, že má otravu krvi.

Po dlouhodobé hospitalizaci v umělém spánku se k otravě krve a ohluchnutí přidaly proleženiny, Janě ochrnula polovina tváře a nefungují jí ledviny. Podle manžela může za její potíže tzv. nozkomiální nákaza, která vzniká v nemocnici a je spojena s otravou krve.

"Je nám samozřejmě velmi líto vzniklé situace, ale musíme konstatovat, že jsme použili standardizované léčebné postupy tak, jako by to bylo u jakéhokoliv jiného pacienta," prohlásila mluvčí nemocnice Katarína Kapustová. Kde se Jana infekcí nakazila, bude předmětem speciálního vyšetřování.

Nozokomiální nákaza vzniká ve všech zdravotnických zařízeních na světě. Postihuje každého 10. až 12. pacienta a může mít až fatální následky. Přes veškerou snahu o dodržování hygienických postupů se nozokomiální nákazy stále vyskytují.