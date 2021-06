Jandák: Libuška byla sluncem nevinnosti, není to spravedlivé

"Vzpomínám na ni jenom v dobrém a s úsměvem, i když se to teď nehodí, protože je to tragické. Pořád mi to nedochází, že tady ta holka už není," řekl o zesnulé Libuši Šafránkové herec Vítězslav Jandák v živém vysílání TN LIVE.



Natáčeli spolu oblíbenou pohádku Tři oříšky pro Popelku. "Ona byla vždycky takové sluníčko, které rozsvítilo situaci, ať byla sebekritičtější na place, nebo nebyla. Když přišla Libuška, tak všichni chlapi, ať už byli jakýkoliv, tak zjihli, protože ona byla takové slunce nevinnosti, obrovského talentu, úsměvu a krásy. Prostě na ní nebylo nic špatného, neříkejte mi, že si ji Pánbůh vzal k sobě, protože to je nespravedlivé," dodal Jandák.



Ačkoliv se mezi českými herečkami objevila spousta oblíbených princezen, podle Jandáka byla Šafránková tou nejlepší. "Zasáhla celý svět, tam, kde se film promítal, tak všichni milovali Šafránkovou, já to zažil v Německu. Byly tady různý veselohry, vážné věci, byly tu seriály, byla výborná herečka, hezká ženská, ale v té Popelce si to sedlo jak… vy víte jak," přirovnal bývalý ministr kultury.



Na Libuši Šafránkovou zavzpomínal také režisér Petr Nikolaev, se kterým natočila film Báječná léta pod psa. "Libuška byla profesionál. Na place jsme ji milovali," řekl.

"Libuška bude stále mezi námi. Byl to naprosto neuvěřitelný a nádherný člověk. Bude mi chybět," řekl v rozhovoru pro TN LIVE herec Rudolf Hrušínský ml.