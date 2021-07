Janka (†17) zemřela po očkování, šíří konspirátoři. Otec se tvrdě ohradil

Od Jančiny smrti uplynulo několik dní a místo tichého truchlení rodina musí řešit nepříjemnou záležitost, která se odehrává na sociálních sítích. "Znudění lháři, kteří hodiny vysedávají na facebooku, protože nemají co na práci, zašli až příliš daleko," neudržela se slovenská policie.

"Poslední hodiny masově zneužívají náhlou smrt 17leté dívky. Tvrdí, že byla očkovaná, a že tedy za její úmrtí může očkování. Je to lež. Tvůrci dezinformací už nevědí, co vše by si měli navymýšlet, aby veřejnosti vnucovali své názory. Neštítí se zneužívat úmrtí obyčejných lidí," napsala policie na facebooku, kde ukázala příklady šířících se hoaxů i vyjádření otce zesnulé Janky.

"Toto 17leté děvče zemřelo tři dny po očkování. Ještě vám to nestačí?" píše se v hoaxu nad smutečním oznámením. Jak ale uvádí otec, dívka očkovaná proti covidu nebyla.

"Podáváme trestní oznámení za šíření nepravdy a zneužívání naší neočkované dcery na antikampaň proti očkování," uvedl otec. "Děkuji všem za podporu a policii SR, že se případu ujala a že hyeny budou potrestané," dodal.

Některé ze sdílených hoaxů už jejich autoři smazali, z jejich kopií, které ukázala policie, je ale patrné, že se lživá zpráva šíří opravdu masově. Jeden z příspěvků měl přes dva tisíce sdílení, další dva po několika stovkách. Nejen na Slovensku se zpráva šíří, sdílelo ji i mnoho Čechů, ať už na svých profilech či v tematických skupinách.