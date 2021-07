Janoušek musí okamžitě do vězení, už pro něj jede policie

Lobbista Roman Janoušek musí okamžitě nastoupit do vězení. Krajský soud v Brně vydal příkaz k jeho dodání do výkonu trestu, pátrá po něm policie, řekla TN.cz mluvčí soudu Klára Belkovová.

Vrchní soud v Olomouci nařídil Janouškovi nástup do vězení už v polovině července. Trest mu v minulosti přerušili ze zdravotních důvodů, podle soudu si však zranění způsobil sám.

Soud v Brně ve středu vydal příkaz k jeho zadržení a uvěznění. "Krajský soud v Brně vydal ve středu 21. července příkaz k dodání odsouzeného k výkonu trestu. Po vypátrání má být dodán do nejbližší věznice. Důvod je ten, že jsme zatím neobdrželi informaci, že by odsouzený do výkonu trestu nastoupil," řekla TN.cz mluvčí soudu Klára Belkovová.

Podle Belkovové dřívější rozhodnutí olomouckého soudu obdrželi všichni účastníci řízení včetně obhájce Janouška. Nemohlo se tak prý stát, že by o něm nevěděl.

Janouška odsoudili na čtyři a půl roku za mřížemi za autonehodu, při které v opilosti vážně zranil ženu. Do vězení nastoupil v roce 2014, od roku 2016 mu trest opakovaně přerušovali.