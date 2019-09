Janoušek se do vězení jen tak nevrátí, nastoupí nejspíš až příští rok!

Podnikatel Roman Janoušek, který před sedmi lety v opilosti srazil a těžce zranil ženu, by mohl být na svobodě až do dubna příštího roku. Až tehdy by se totiž mohlo rozhodovat o jeho opětovném nástupu do vězení. Z trestu 4,5 roku si odpykal něco přes rok. Propuštěn byl ze zdravotních důvodů před třemi roky.