Janžurová slaví 80 let. Prozradila, jak to vidí s hraním v budoucnu

Jedna z nejslavnějších českých hereček baví svým výjimečným talentem už šest dekád. K významnému jubileu ji popřála také TV Nova. Při té příležitosti stále aktivní Janžurka prozradila, jak to vidí s hraním do budoucna.



"Možná, že bych si už měla říct dost. Konec. Asi umět včas odejít, jak se říká. Je to umění. Ale kdo ví, jestli budu natolik moudrá, abych si ještě užila ten život,“ svěřila se oblíbená herečka.



Charismatická žena, jejíž poznávacím znamením je už od mládí vráska smíchu nad horním rtem, získala první větší roli ve filmu Kočár do Vídně z roku 1966. Diváci si ji zamilovali také jako Evelynu v komedii Pane, vy jste vdova!, Štěpu z Petrolejových lamp nebo Zuzanu ze Světáků.



"Často se i sama směju vlastním fórům, což se nemá a je to skoro hanba. To člověk dělat nemá,“ přiznala Janžurka.



Domovskou scénou se jí od 80. let stalo Národní divadlo, nejvíce ji ale proslavila právě práce pro film a televizi. "Mě to velmi pořád překvapuje, že mě lidi na ulici poznávají. I když jdu takhle z divadla. Většinou když vypadám nejvíc unaveně, tak mě zdraví, dotýkají se mě. Říkají, že mě mají rádi. To je hrozně příjemné a já jsem za to hrozně vděčná,“ doplnila herečka.



V současnosti ji můžete vidět v nejnovější hře Divadla Kalich s názvem Pusťte mě ven, kterou si Iva Janžurová nadělila ke středečním narozeninám. Velký, otevřený rozhovor s touto hereckou ikonou uvidíte už ve čtvrtek v pořadu Život ve hvězdách.