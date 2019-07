Japonsko obnovilo komerční lov velryb. Přístav opustily první lodě

Pět lovných lodí v pondělí vyplulo z přístavu Kushiro, další dvě lodě vyplují z přístavu ve městě Shimonoseki. Japonsko se vrátilo ke komerčnímu lovu velryb za účelem prodeje velrybího masa a oleje. Zákaz jejich lovu platil od 1986, kdy ho rozhodla Mezinárodní velrybářská komise. Velryby totiž byly na pokraji vyhynutí. Japonsko z komise vystoupilo po 60 letech členství.

Konzumace velrybího masa byla v Japonsku dlouhé roky běžnou činností. Zvláště po II. světové válce, kdy Japonci trpěli nedostatkem potravy. I když o velrybí maso není v dnešní době takový zájem, tak si Japonci myslí, že jim další země nesmí diktovat, co smí a nesmí jíst.

"Svět nás kritizuje kvůli tomu, že jíme velryby. My můžeme dělat to stejné jim, kvůli zvířatům, které pěstují jen za účelem zabití a snězení," řekl podle The Independent jeden z oslovenách Japonců (66).

Japonci nebudou lovit velryby mimo japonské vody. Ministerstvo rybolovu tvrdí, že budou loveny pouze v udržitelné míře. Lodě mají povoleno ulovit 227 velryb do konce letošního roku. Povolení platí pro tři druhy velryb.

"Doufáme, že se lov velryb brzy pořádně rozjede… a předá se tak tradice konzumace velryb do dalších generací," řekl náměstek generálního tajemníka japonské vlády Yasutoshi Nishimura."Poté, co byl lov obnoven, doufám, že si i mladá generace zvykne jíst velrybí maso," řekl člen posádky Hideki Abe.