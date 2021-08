Japonsko představilo plány na výstavbu tunelu z Fukušimy. Okolní státy jim nevěří

To, že se radioaktivní voda z poškozené jaderné elektrárny Fukušima vypustí do Tichého oceánu, oznámila japonská vláda už v dubnu. Teď je konečně jasné jak. Japonské úřady představily plány na výstavbu podmořského tunelu, kterým má být do oceánu postupně vypuštěno více než milion tun radioaktivní vody. Z nádrží uvnitř elektrárny povede k východní části Pacifiku kilometrový tunel o průměru dva a půl metru. Ten má zabránit, aby se vypuštěná voda vracela zpět k pobřeží. Stavba má začít nejpozději příští rok v březnu, okolní státy ale v plány nevěří.