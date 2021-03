Japonský miliardář koupil let k Měsíci a hledá osm spolucestujících

Pětačtyřicetiletý online oděvní magnát Maezawa si jako první člověk rezervoval v roce 2018 místo na palubě lunární kosmické lodi vyvíjené společností SpaceX.

“Koupil jsem všechna sedadla, takže to bude soukromá jízda,“ oznámil podle deníku The Guardian. Částka nebyla zveřejněna, letět by se mělo v roce 2023.

Původně chtěl podnikatel pozvat šest až osm umělců. Ve středu svou nabídku rozšířil na všechny lidi světa, kteří "dokážou překonat své hranice a dopomoci k tomu ostatním členům posádky“.

Zájemci by se mu měli přihlásit do 14. března, závěrečné rozhovory a lékařské prohlídky jsou plánované na konec května tohoto roku. Pokud společnost SpaceX miliardáře Elona Muska stačí vše zvládnout po technické stránce, Maezawova expedice by měla startovat napřesrok.