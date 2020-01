Miliardář šokoval své fanoušky na Twitteru. Rozdá jim pohádkové jmění

Japonský miliardář Jusaku Maezawa rozdá svým fanouškům na twitteru více než 200 milionů korun. Nazval to sociálním experimentem, v rámci kterého chce otestovat, jestli se díky penězům budou obdarovaní lidé cítit šťastnější.

Japonsko je země neomezených možností. Tamní miliardář Jusuka Maezawa oznámil, že náhodně vybere tisíc svých fanoušků na twitteru, mezi které rozdělí neuvěřitenou částku jedné miliardy jenů. V přepočtu na českou měnu to vychází na více než 200 milionů korun.

Mezi šťastlivci budou ti, kteří přesdíleli jeho příspěvek na twitteru z 1. ledna. Informoval o tom japonský deník Japan Today.

"Jedná se o vážný sociální experiment," řekl ve videu na svém YouTube kanálu. Maezawa je totiž zastáncem myšlenky základního příjmu. To znamená, že by měl každý člověk od státu dostávat určitou částku - bez ohledu na to, jestli pracuje a jak vysoké má příjmy.

V rámci svého experimentu chce zjistit, zda se lidé, které obdaruje, budou ve svém životě cítit šťastnější. Zároveň doufá, že si toho všimnou ekonomové a státní představitelé a jeho čin tak v Japonsku rozvíří debatu o základním příjmu.

Maezawa založil obchod s módou Zozo, který je největším e-shopem svého druhu v Japonsku. Do podvědomí světa se dostal díky vizionáři Elonu Muskovi. Maezawa má být prvním vesmírným turistou společnosti SpaceX, která patří právě Muskovi.