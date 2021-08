Jarka prozradila radostnou novinku! Jak se má rodina z Výměny dnes?

Na jedné straně se diváci mohli seznámit s rodinou z Liberce, s Týnou (25), jejím synem Marečkem (6) a přítelem Pavlem (30). S nápadem na Výměnu přišla Týna, protože se pár hádal kvůli penězům, práci i žárlivosti. Později ve Výměně vyšlo najevo, že ji i fyzicky napadal.

Na druhé straně diváci sledovali o něco početnější rodinu žijící ve vesnici nedaleko Plzně. Skládá se z Jarky (34), Martina (40), Ester (15), Járy (13), Jany (9) a Honzy (10 měsíců). Přihlášku podaly děti, rodiče se totiž pořád hádali. Jarce vadilo, že manžel tráví všechen čas v práci a nevěnuje se rodině.

Manželé Jarka a Martin se původně rozvedli, po rozvodu se jim narodilo čtvrté dítě, a tak se k sobě vrátili. Jenže to nefungovalo tak, jak by si představovali. Výměna jim ale zřejmě změnila pohled na vztah, protože se znovu vzali. "Loni jsme se vzali, v úterý to oznámil, v sobotu jsme se brali," popsala "rychlosvatbu" Jarka. Co dalšího prozradila o jejich životě, zjistíte ve videu na Nova Plus.

Jarka to v náhradní rodině neměla vůbec jednoduché. Musela si poradit s výbušným Pavlem, který zpočátku působil jako pohodář. "Zezačátku mi nepřišlo, že by byl tak hrozný, jak Týna v manuálu psala, pak to všechno vypadlo z malého Marečka," naráží Jarka na to, že Pavel Týně fyzicky ubližoval.

Jarka si od Výměny slibovala, že nebude na děti tolik křičet a přála si, aby se děti více zapojovaly do domácnosti. "Dcera hlídá malého, když jsem v práci nebo udělá všechno, co se týče domácnosti. Jinak všechno dobré, jen malý zlobí," popisuje Jarka, jak to u ní nyní chodí.

Zatímco Jana si zkušenost z náhradní rodiny pochvalovala, Jarka na tento zážitek jen tak nezapomene. Výměnu ukončila předčasně, protože se bála Pavla, který na ni křičel. Jarka doufá, že Týna, která se na konci výměny s Pavlem rozešla, se k němu už nevrátila.