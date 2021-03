Jarní počasí v Česku dlouho nevydrží, čeká nás další sněhová nadílka

Do Česka přišlo jarní počasí, o víkendu stoupaly teploty vysoko nad nulu, slunce vylákalo ven větší množství lidí. Podobně bude i v následujících dnech, kdy nás čeká až 14 °C, o víkendu ale přijde výrazná změna, sněžení bychom se mohli dočkat i ve středních polohách.

V pondělí se můžou podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zejména po ránu místy objevovat mlhy, které mohou být mrznoucí. Během dne by se pak mělo na většině území vyjasňovat, na severovýchodě by mělo být převážně zataženo, ojediněle se může objevovat slabý déšť nebo mrholení. Teploty budou přes den stoupat k 7 až 11 °C, na horách by pak mělo být kolem 4 °C.

Předpověď počasí na pondělí 1. března:

I v úterý po ránu se můžou objevovat mrznoucí mlhy, teploty v noci můžou klesnout až k -3 °C, přes den pak vystoupají k 8 až 13 °C, při déletrvající oblačnosti může být ale jen kolem 4 °C. Na většině území by mělo být přes den jasno nebo skorojasno.

Ve středu by mělo být převážně jasno nebo skorojasno, zpočátku se mohou objevovat mlhy nebo může být zataženo nízkou oblačností. V noci podle ČHMÚ teploty klesnou k 2 až -3 °C, přes den pak bude 9 až 14 °C.

Ještě ve čtvrtek by mělo být přechodně jasno až polojasno, během dne pak začne od severozápadu přibývat oblačnost, na většině území se budou objevovat přeháňky nebo déšť, postupně v polohách nad 1000 metrů a na severu nad 400 metrů se může objevovat sněžení. Teploty v noci můžou klesat až k -3 °C, přes den pak budou stoupat k 9 až 14 °C, na severu může být jen kolem 7 °C.

V pátek by pak mělo být převážně oblačno až zataženo, na většině území by mělo sněžit, na jihu v polohách pod 800 metrů by měly být srážky dešťové. Teploty v noci klesnou k 2 až -2 °C, přes den pak vystoupají jen k 1 až 5 °C.

Ochlazovat by se mělo dále i o víkendu, nejnižší noční teploty by se měly pohybovat kolem -2 až -7 °C, při déletrvající oblačnosti může být až -9 °C, přes den se pak budou pohybovat kolem 0 až 5 °C.