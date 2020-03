Jarní prázdniny nahrávají koronaviru. Žádají si zvýšenou kontrolu

Na Dolním Dvořišti, hraničním přechodu s Rakouskem, byl i náš reportér. Právě tento hraniční přechod využívají Češi vracející se z dovolené v Rakousku nebo Itálii nejvíce. Zjišťovali jsme, nakolik jsou informovaní o bezpečnostních opatřeních, zajímaly nás i jejich obavy z šířící se nákazy.

Turisté tady určitě informováni o riziku jsou, stejně jako na dalších hraničních přechodech na jihu republiky. Navíc tu nechybí nová dopravní značka upozorňující všechny, kteří míří z Itálie, aby navštívili web Ministerstva zdravotnictví, kde získají případné odpovědi na své otázky i rady, jak se mají po návratu do vlasti ideálně chovat. Stejná informace je upozorňuje také na informačních tabulích na dálnicích.

Riziko nákazy v Česku se zvyšuje s tím, jak se vracejí lidé z jarních prázdnin z rizikových oblastí v Itálii a Rakousku. Žádná opatření tady na hranicích zatím nejsou. "V tuto chvíli není na místě zavádět opatření na hranicích. Technicky si to nedokážu představit, tvořily by se třeba desetikilometrové fronty," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Řada Čechů během zimních měsíců do Rakouska a Itálie jezdí hlavně kvůli lyžování. Mezi nejoblíbenější italská lyžařská střediska patří ta v regionu Lombardie, populární výletní destinací jsou třeba i Benátky. Doporučení se přitom týká oblasti, kde leží lyžařská střediska Aprica, Bormio, Livigno, Santa Caterina a San Colombano.

Podle odborníků se během víkendu do Česka z Itálie a Rakouska vrátilo až dvacet tisíc lidí. A to hlavně do Prahy, Chebu, Frýdku-Místku a Litoměřic. Právě tam v neděli 1. března totiž dětem skončily prázdniny. Pokud se někdo vrátí ze zasažených oblastí a nebude se cítit dobře, podle ministerstva zdravotnictví by měl telefonicky kontaktovat svého lékaře a poradit se s ním.

V Kroměříži, Zlíně, na Praze-východ a Praze-západ, v Plzni nebo Hradci Králové nyní jarní prázdniny začínají, lidé by však měli zvážit, zda se na plánované zájezdy a lyžařské pobyty vydají. "Za ministerstvo zahraničních věcí stále platí doporučení, že nedoporučujeme cestovat do Benátska a Lombradie," připomíná tisková mluvčí Mariana Weberová.