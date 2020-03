Jarní únava není žádný mýtus! Co dělat, abyste zůstali zdraví a fit?

Pohyb nastartuje tělo po zimním spánku. V různých fitcentrech vám zkušení trenéři poradí, co by vašemu tělu svědčilo nejvíc. "Člověk by si neměl říct, že je unavený a že bude jenom odpočívat. Ale spíš by měl něco dělat. Je ale také důležité, aby to nepřetrénoval," poradil sportovní trenér Marek Kovářík. Ideální je prý poklus na běžícím páse nebo jednoduché cviky a protažení těla.



Jarní únavu podle průzkumů zažívá až 75 procent populace. Nedostatku světla přes zimu začínáme mít nad hlavu. Podle lékařů nás trápí fyzická a psychická vyčerpanost. "Je oslabený náš imunitní systém, je tam větší riziko infekce. Což si myslím, že je jeden z hlavních projevů," vysvětlil lékař Jiří Smetana.



"Křehký organismus a křehká duše snadněji onemocní buďto jarní únavou, nebo, jak my psychiatři říkáme, depresivní poruchou," doplnil psychiatr Karel Moravec. A té musíme, jak upozorňují lékaři, zabránit stůj co stůj. Udělejte si něčím radost - třeba obyčejnou knihou nebo poslechem hudby.

Každý jarní únavu prožívá jinak, po svém. Jak zatočit s tou svou, se reportér František Nyklas ptal kartářky. "Bylo by dobré, kdybyste dokázal včlenit do toho svého života trošičku odpočinku. Trošku nějaké zábavy a samozřejmě úprava toho jídelníčku," navrhla kartářka Ivana Janíčková Walterová.



"Organismus nemá dostatek vitamínů a potřebných minerálních látek, které se v zimě ve stravě vyskytují ve velmi malém množství," vysvětlila nutriční terapeutka Ladislava Kankrlíková. Jídelníček je důležité odlehčit. Výživoví poradci doporučují zeleninové saláty a ovocné šťávy. Imunitní systém posílí zejména vitamín C a zinek.