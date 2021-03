Jaro o sobě dá konečně vědět! Teploty vystoupají až k 16 stupňům

Ještě na začátku týdne bude podle meteorologů i v nižších polohách sněžit, pozvolna se začne oteplovat a i srážek bude ubývat. Na konci týdne by se teploty ani v noci neměly dostávat pod bod mrazu, přes den by pak měly stoupat až k 16 °C. Zejména po ránu se budou také místy objevovat mlhy.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) proudí na naše území studený vzduch, příliv tohoto chladného vzduchu by měl během týdne skončit, dočkáme se tak znatelného oteplení.

V pondělí bude podle ČHMÚ kolem 3 až 7 °C, na horách pak bude kolem -2 °C. Zejména po ránu by se tak mohlo tvořit náledí, upozorňují meteorologové. Nad Českem bude převážně velká oblačnost, místy bude slabě sněžit, v polohách pod 400 metrů by měly být srážky smíšené nebo dešťové.

V noci na úterý budou noční teploty klesat hluboko pod bod mrazu, místy může být až -5 °C, přes den by se pak měly teploty vyšplhat k 4 až 8 °C. Na většině území bude zataženo až oblačno, zejména na severu by mělo sněžit, pod 600 metrů budou srážky smíšené nebo dešťové.

Nejnižší noční teploty se budou v noci na středu pohybovat kolem 2 až -2 °C, přes den pak bude podle ČHMÚ kolem 7 až 11 °C. Zejména po ránu se můžou tvořit mlhy. Čeká nás oblačná až zatažená obloha, srážky by se ale měly objevovat jen ojediněle, sněžit by pak mělo v polohách nad 700 metrů.

Mlhy se budou podle meteorologů objevovat i ve čtvrtek ráno. Teploty v noci klesnou k 1 až -3 °C, přes den pak vystoupají k 9 až 13 °C. V Česku bude převážně polojasno až oblačno.

I v pátek by mělo být převážně polojasno až oblačno. Od západu se pak začne přechodně zatahovat, místy se může objevovat déšť, v polohách nad 900 metrů to pak bude sněžení. Tepoty přes den vystoupají k 11 až 15 °C.

Podobný ráz počasí vydrží i přes víkend, v Česku by mělo být podle ČHMÚ převážně polojasno až oblačno. Teploty by jen při zmenšené oblačnosti měly v noci klesat k nule, přes den by pak mělo být kolem 11 až 16 °C.