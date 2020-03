Jasný vzkaz řecké vlády migrantům: Nechceme vás tady!

Na videu je vidět přeplněný člun s lidmi, kteří se snaží přiblížit k lodím řecké pobřežní stráže s označením Hellenic Cost Guard (tedy Helénská pobřežní stráž). Doufají, že jim záchranáři pomohou a vezmou je na palubu. Opak je ale pravdou. Jedna z lodí projíždí kolem a nebezpečně zvedá vlny poblíž nafukovacího člunu.

Footage released by the Turkish government appears to show the Greek coast guard targeting a dinghy full of #migrants. pic.twitter.com/4evqe0vmJo