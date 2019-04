Jatka mají přeplněno! Dobytek musí na porážku, není jej čím krmit

Zemědělská družstva výrazně omezují chovy dobytka. Především mladého skotu, pro který nemají krmení. Větší družstva se zbavují až stovek zvířat. Jatka jsou tak přeplněná, že je nestíhají porážet.



"Už nahlašují dva měsíce dopředu. Bojí se, že nebudou mít potravu. Dávají to furt menší, nedokrmený," zhodnotil Jaroslav Jezdinský ze společnosti Jatky Jezdinský ve Žlunicích.



Farmáři zvířata nemají čím krmit. Zásoby z minulých let vyčerpali už loni, kdy panovalo extrémní sucho. Ani letos to prý zatím nevypadá vůbec růžově.



"Za poslední tři měsíce jsme snížili naše stavy dojnic o 10 procent, abychom měli dostatečné množství krmení pro naše stádo. Celkově jsme chovali přes 900 kusů dobytka," přiblížil Karel Bednář ze Zemědělského družstvo Pluhův Žďár.



Za normálních okolností by sila byla plná krmiva, ale je ho tam jen zlomek. A zatím to nevypadá, že by potravinová krize ustoupila. Čeká se na první sklizeň, ta by měla přijít do dvou týdnů. Jenže když nebude pršet, nebude co sklízet.



"Už nemáme žádné rezervy. Potřebujeme, aby ta sklizeň byla dostatečná. Zatím to kvůli nedostatku srážek nevypadá na dobrou sklizeň," předvídá Zdeněk Dufek, Agropodnik Košetice.



"Nedovedu si představit, jaký scénář bychom museli udělat, abychom ty zvířata ukrmili a nemuseli je dávat na jatka," prohlásil Bednář.



“V minulých dnech sice mírně zapršelo, jenže takový déšť by podle farmářů byl potřeba alespoň měsíc v kuse,“ řekl prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek.