"Je jedno, kde zachraňují životy!" Lékaři v zahraničí mají u Čechů podporu

Prezident České lékařské komory Milan Kubek vyzval české lékaře pracující v zahraničí, aby se vrátili a pomohli během pandemie v Česku. Ti se však domů příliš nehrnou. Zatímco české nemocnice by jejich návrat uvítaly, běžní lidé chápou, proč se raději nevrací. Apelují hlavně na to, že i v cizině mají lékaři své povinnosti a rodiny a nemohou se jen tak sbalit a vyrazit zachraňovat Česko.

"Nikdo nemůže odejít, když někdo pískne," vyjádřila se na facebooku uživatelka Miluška. "Vláda se snaží odklonit svoje problémy a poštvat teď lidi na lékaře, kteří pracují v cizině. Nenechte se vyprovokovat, za chvíli vymyslí něco jiného," prohlásila přispěvatelka Juliana.

"Chápu je. Lidi, co tady nedodržují nic, na ně budou nejvíc nadávat. Tady se většina lidí bouří, řvou jako krávy a teď budou někoho odsuzovat? Mám dojem, že kdyby to dělal každý stát, tak u nás nemá kdo léčit," přitvrdila ještě víc uživatelka Ivana.

Jiní přispěvatelé na sociálních sítích upozorňují zejména na to, že v českém prostředí nemají lékaři – a mnohdy i další povolání – prostor k ekonomickému růstu. Podle jejich vyjádření by ani v případě, že by v ČR odpracovali půlku života, nedosáhli ani zlomku výdělku, který aktuálně mají v zahraničí.

"Mají tam rodiny, práci a nasmlouvané pacienty. Chtít po nich, aby se vrátili, je nesmysl. Emigrovali, utekli před tímto nemocným systémem, ze kterého jsou nemocní už i lidé. Je to stejné, jako kdyby Ukrajina žádala jejich lékaře v ČR, aby se vrátili na Ukrajinu," popsal na facebooku uživatel Marian.

Systém odměňování lékařů je vadný podle mínění většiny diskutujících. Někteří připomínají, že do práce se obvykle chodí za účelem výdělku, a ne z legrace a pokud český stát není schopný doktory uživit, je logické, že jdou za penězi jinam. Pokud navíc v zahraničí pracují už několik let, ze dne na den odejít nemohou.

Pro některé diskutující ve výsledku nezáleží na tom, kde doktoři pomáhají – nemocní nejsou jen v Česku, péči potřebují i v dalších zemích. "Je jedno, kde zachraňují lidské životy. Jejich místa u nás zase zastoupili lékaři z jiných zemí," vyjádřil se na sociální síti uživatel Marian.

Vzdělávání lékařů je podle vyjádření odborníků jedno z finančně nejnáročnějších. Zatímco dříve si budoucí lékaři vzdělání a potřebné atestace museli hradit sami, nyní jim školy už řadu let hradí stát.

To je hlavním zdrojem argumentů těch, kteří pro lékaře v zahraničí příliš pochopení nemají. Podle jejich vyjádření na sociálních sítích mají ke své zemi povinnost a měli by alespoň částečně odpracovat peníze, které stát zaplatil za jejich vzdělání.

"Smutné je, že za peníze nás všech získali vzdělání a nyní nejsou ochotni nám pomoci. Raději volí větší zisk v zahraničí. Tam si to mohou dovolit, když získají odborníka, který je nákladově nestál nic. Kdyby museli za toho odborníka zaplatit náklady na vzdělání a ušlý zisk z jeho práce, plat by výrazně klesl," vyjádřil se v diskuzi na facebooku Juraj.

K němu se přidala také uživatelka Ivana. "Nemám pro ně pochopení. Vzdělání jsme jim zaplatili z našich daní. Odešli a daně ze svých platů odvádí v jiné zemi," napsala. Přidala se také přispěvatelka Dana: "Všichni tady vystudovali za státní peníze a hned odjeli do zahraničí za prací, což je špatně. Měli by tady odpracovat nejlépe 10 let, aby to státu vrátili."