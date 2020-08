Je koronavirus stále nebezpečný? Čeští experti zdvihají varovný prst

Češi už nechtějí o plošné povinnosti nosit roušky ani slyšet. Přitom do řady okresů i krajů se už kvůli vývoji epidemiologické situace musely vrátit. Přesto se zdá, že lhostejnosti je v tuzemské společnosti násobně víc než během jarního vrcholu krize.

Koronavirus přestala spousta lidí vnímat jako zásadní hrozbu. Podle odborníků je však zaujímat takové postoje předčasné. "Jakákoliv ztráta pokory k přírodě, což je i ten virus, se může komukoliv škaredě vymstít. Koronavirus umí zahltit jednotky intenzivní péče dřív, než se projeví jakákoliv naše reakce," řekl TN.cz epidemiolog Rastislav Maďar.

O něco optimističtější je bývalý šéf krizového štábu Roman Prymula. "Koronavirus nezmizel. To, co je ale zřejmé, je, že průběhy jsou lehčí. Neovlivňujeme to však příliš my, je to funkce toho viru. Nějakým způsobem zmutoval," uvedl Prymula.

Za lehčím průběhem u nakažených může stát i letní počasí. "Člověk nedostává takovou infekční dávku jako v době, kdy je v uzavřeném prostředí, na podzim a v zimě," vysvětlil vládní zmocněnec pro vědu a výzkum pro zdravotnictví.

Takhle se k vývoji epidemiologické situace vyjádřil Rastislav Maďar:

V tom s Prymulou souhlasí i Maďar, neměli bychom se tím však uklidňovat. "Na podzim nastoupí různé respirační infekce, které budou na sebe sedat, buď současně, anebo po sobě, a budou oslabovat organismus lidí. Když do toho přijde koronavirus, může najednou ohrozit i někoho, kdo není v rizikové skupině," obává se Maďar.

Roušky jsou stále nejúčinnější

Prymula připomíná, že je vhodné pokračovat v bezpečném chování, od kterého mnoho lidí po rozvolnění vládních nařízení upustilo. "Stále nemáme nic víc, než ty tři základní prostředky. A to je sociální vzdálenost, dejme tomu dva metry, pak máme dezinfekci rukou. Z hlediska přenosu jsou nejúčinějším prostředkem roušky. Pokud nejsou nařízeny plošně, tak by lidé mohli vyhodnotit, kde jejich nasazení je namístě a kde ne," apeluje.

Koronavirus podle Maďara nikam nezmizí. Jestliže se nepodaří vyvinout vakcínu, nejdřív v první polovině příštího roku prý budeme vědět, jak lze riziku nákazy nejlépe uzpůsobit životní styl.

Největší výzvou je teď ale podzim a s ním spojená potenciální druhá vlna. "Mohou tady být skutečně hodnoty vyšší než na jaře. To si myslím, že je přímo pravděpodobné. Počet hospitalizovaných by ale měl být niží. Teď jsme na slabé třetině počtu z jara," předpovídá Prymula.

Na celém světě se od začátku pandemie nakazilo přes 17 milionů lidí, 670 tisíc pacientů nemoci Covid-19 podlehlo. Česko má přes 16 tisíc potvrzených případů, z toho aktivních je více než 4200. V tuzemsku zemřelo 378 lidí, vyplývá ze statistiky Ministerstva zdravotnictví.

